Regresan Bravas a entrenar en cancha

Foto: Cortesía

Con el ánimo y la actitud que la ocasión amerita, las Bravas de Juárez regresaron ayer a los entrenamientos en cancha para seguir de lleno con la pretemporada de cara al Apertura 2020.

Siguiendo cada uno de los puntos que marca el protocolo sanitario, el equipo juarense trabajó y trabajará por algunos días en dos grupos de 12 jugadoras, uno por la mañana y otro por la tarde.

Cada uno de estos dos grupos de 12 jugadoras es dividido en seis integrantes, que entrenan en dos horarios distintos.

Un primer conjunto de futbolistas trabaja a partir de las 8:00 de la mañana y el segundo a las 9:00.

En la práctica vespertina, los horarios de entrenamiento para los otros dos grupos son a las 5:00 y 6:00 de la tarde.

El vocero de prensa del equipo fronterizo señaló que así será la forma en que el grupo que dirige Gabino Amparán trabaje lo que resta de la semana, ya que se espera que a partir del lunes 29 de junio se pueda implementar otro formato.

Como lo había anticipado el estratega de Bravas, el protocolo sanitario no es nada fácil, ya que está integrado por 25 páginas con una serie de restricciones que hay que considerar con mucha seriedad.

Alexandra Aguilar, lateral izquierda del FC Juárez, habló de su situación actual, tras las lesiones que tuvo el torneo pasado y el trabajo que ha realizado en esta pretemporada.

“Desde la última vez que jugamos en contra de UTEP me lesioné y batallé un poquito y más por esta cuarentena; hice lo que tenía que hacer para fortalecerme y ya con estos tres meses que han pasado ha mejorado el tobillo. Solamente me faltaba regresar a la cancha para saber con más certeza si me falta o no”, comentó la jugadora originaria de Dallas, Texas.

Alexandra señaló que la meta que el equipo se ha planteado para el Apertura 2020 es colocarse entre los mejores de la competencia.

“El objetivo es tratar de llegar a la liguilla; el torneo pasado lo hicimos bien, pero yo creo que esta vez vamos a tratar de mejorar y tener más comunicación”, dijo Aguilar.

El conjunto fronterizo comenzó la pretemporada el pasado 8 de junio, y poco más de dos semanas después ya está entrenando en el terreno de juego.

Hay que recordar que al igual que la Liga MX, el circuito femenil también dará inicio el viernes 24 de julio. La gran final se jugará entre el 6 y el 13 de diciembre. Sólo se contará con una fecha doble, la jornada 15, entre el 4 y 5 de noviembre.

Bravas en el Clausura 2020…

9 partidos jugados

1 triunfo

3 empates

5 derrotas

7 goles a favor

15 goles en contra

-8 Diferencia de goles

6 puntos