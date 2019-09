Regresa Zidane a fórmula del éxito

Madrid.- Luego de un comienzo de altibajos en la temporada, el técnico Zinedine Zidane ha recurrido a la fórmula que ayudó al Real Madrid a brillar cuando el francés asumió las riendas inicialmente hace tres años.

Zidane apela al contingente ‘B’ para tratar de mantener al Madrid en la contienda en todas las competencias, repartiendo minutos a jóvenes y jugadores a menudo olvidados para el once titular.

Fue la misma estrategia que utilizó en su primera campaña al mando en 2016, cuando el Madrid ganó la Liga y la Liga de Campeones.

“Confío mucho en mi plantilla”, dijo Zidane, quien retomó las riendas del club en marzo. “Son 25 futbolistas muy buenos y lo han demostrado. Hemos hecho cambios pero los que han jugado han demostrado que están preparados. Cuando les toca salir hay que estar preparados y jugar bien”.

Zidane contó con apenas tres titulares habituales el miércoles en la victoria de 2-0 sobre Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Solamente el defensor Sergio Ramos y los mediocampistas Casemiro y Toni Kroos no descansaron. Hasta el arquero Thibaut Courtois quedó fuera del once titular, con Zidane tratando de reservar a los teloneros para el derbi del sábado contra el Atlético de Madrid.

Los jóvenes brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo anotaron contra Oasuna, lo que dejó al Madrid en la cima de la Liga de cara a la visita el fin de semana al Wanda Metropolitano.

“El míster sabe lo que hace y está hablando conmigo todos los días para seguir trabajando”, dijo Rodrygo, quien con 18 años debutó con el primer equipo. “Estoy en el Real Madrid y me da igual jugar en el Castilla con Raúl (González) o en el primer equipo. El Madrid siempre va a tener grandes jugadores, así que es normal toda esa grandeza”.

El Madrid está invicto en la Liga, pero abrió su campaña en la Champions con una derrota 3-0 en casa del Paris Saint-Germain. El martes recibe al Brujas belga, apenas tres días después del duelo contra el Atlético, cuando se espera que Zidane utilice el once de gala con Karim Benzema, Eden Hazard y Gareth Bale.

“Con tranquilidad y trabajo se consiguen muchas cosas”, dijo Zidane. “Ahora estamos en el inicio, antes no éramos tan malos ni ahora somos tan buenos”.



Multan al Barsa con 300 euros por contratación de Griezmann

Barcelona.- La Federación de Futbol de España sancionó al Barcelona con básicamente una simbólica multa de 300 euros (329 dólares) por negociar con Antoine Griezmann cuando éste aún estaba bajo contrato con el Atlético de Madrid.

Barcelona pagó 120 millones de euros (131 millones de dólares) por la rescisión de contrato del delantero francés este verano, pero el Atlético presentó una queja ante la federación en la que dijo que las negociaciones con Griezmann habían comenzado antes y sin el consentimiento del club.

El Atlético quería que el Barcelona pagase 200 millones de euros, el precio inicial de la cláusula de rescisión antes de que cayese a 120 millones en julio.

Ayer la Federación dijo además que Griezmann no tenía culpa alguna.

Medios españoles informaron que el Barcelona apelará porque afirma que no hay evidencia de irregularidad.

Griezmann ha anotado tres goles en siete partidos desde que llegó al Barcelona tras cinco temporadas con el Atlético.