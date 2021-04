Regresa UTEP a competencias de campo

UTEP Athletics / Sean Bailey

El equipo de atletismo de UTEP regresa hoy y mañana a las competencias al aire libre al tomar parte en el Masked Rider Open organizado por Texas Tech en el Complejo Terry & Linda Fuller de Lubbock, Texas.

Los Mineros competirán contra el anfitrión Texas Tech, Adams State, Barton CC, Eastern New Mexico, Lubbock Christian, New Mexico, New Mexico Highlands, New Mexico JC, NM State, Odessa, Oral Roberts, South Plains, UTPB, Wayland Baptist, Western Texas A&M y Western Texas.

Las competencias de campo se llevarán a cabo hoy y mañana. La jabalina dará inicio a las 12:00 pm hoy. Mañana, el salto con garrocha, el salto de longitud y el salto de altura comenzarán al mediodía. Los eventos de carrera se llevarán a cabo el sábado con los 10 mil metros femeninos a partir de las 7 e l la mañana. El evento concluirá a las 6:45 pm con relevo de 4x400 m varonil.

Texas Tech es anfitrión de una competencia por primera vez en dos años y al mismo tiempo es la primera vez que UTEP regresa a Lubbock para un evento al aire libre desde el 5 de abril de 2014 cuando los Mineros compitieron en el Texas Tech Open.

UTEP viene de un par de competencias celebradas hace dos semanas, los Texas Relays y el Bobcat Invitational.

El más destacado de aquel fin de semana fue Sean Bailey, quien ganó la plata en los 400 m y formó parte del equipo de relevos 4x400m que ocupó el primer lugar en la edición 93 de los Clyde Littlefield Texas Relays.

Bailey fue nombrado Atleta Varonil de la Semana de la Conferencia USA el 31 de marzo. A nivel nacional, Bailey ocupa el octavo sitio y el primero en la C-USA con un tiempo de 45.46 segundos en los 400 metros que logró en Austin. Bailey correrá este fin de semana su primera carrera de 200 metros de la temporada.

El equipo de relevos 4x400m varonil compuesto por Jevaughn Powell, Joshua Hill, Kevin Hewitt y Bailey registró un tiempo de 3:05.84 en los Texas Relays, que lo tiene ranqueado en primer lugar de la C-USA y en duodécimo a nivel nacional.