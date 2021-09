Regresa Pelé a terapia intensiva

Brasil.- El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé" fue reingresado a terapia intensiva en el Albert Einstein, en San Pablo.

Según reportes, la medida fue como precaución luego de presentar reflujo durante la noche del jueves.

Hace unos días Pelé, de 80 años, fue operado del colon por un tumor sospechoso. Entonces se informó que presentaba buena condición clínica.

"Amigos míos, este es un mensaje para cada uno de ustedes. No piensen ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse un minuto de su día para enviarme buenas energías. ¡Amor, amor y amor! Ya salí de la UCI y estoy en mi habitación. Sigo cada día más feliz, con mucha disposición para jugar los 90 minutos, más un tiempo extra. ¡Estaremos juntos pronto!", escribió "O Rei" en sus redes sociales tras la operación.