Regresa Ngakoue a entrenar con Jaguares sin nuevo contrato

Jacksonville, Florida.- El rechazo a participar en los entrenamientos de Yannick Ngakoue no le consiguió un nuevo contrato.

El destacado pass rusher se reportó al campamento de entrenamiento de los Jaguares de Jacksonville ayer luego de una ausencia de 11 días y está listo para jugar con todo y su acuerdo de novato. Insistió en que no está molesto ni preocupado sobre tener el riesgo de que una lesión le pudiera costar millones de dólares.

Ngakoue aprobó su examen de acondicionamiento físico una hora antes del entrenamiento y tomó su lugar habitual en el equipo titular de la defensa. En las próximas horas, los Jaguares viajarán a Baltimore para entrenamientos conjuntos con los Cuervos con duración de dos días.

“Al final del día ellos tuvieron la oportunidad de ofrecerme un contrato a largo plazo, pero no recibí ninguno”, comentó. “Amo el futbol, amo a mis compañeros y estoy aquí para jugar partidos”.

Ngakoue ingresa al último año de un contrato por 3.84 millones de dólares. Debe ganar 2.025 millones en este año, mucho menos que cualquier otro jugador estelar de su posición. También enfrenta multas de 528 mil 650 dólares, lo que representa más de un cuarto de su salario, debido a que no se presentó en un campamento corto de tres días en junio y se perdió casi dos semanas del campamento de entrenamiento.

Había buscado obtener un contrato por 20 millones de dólares al año, pero los Jaguares aparentemente no consideran que la selección de tercera ronda del Draft sea un jugador defensivo que tenga todo lo necesario o de élite.

Ngakoue está dispuesto a superarse en 2019.

“Conozco mi valor, sé lo que valgo”, manifestó. “Es todo lo que puedo decir. No importa si alguien más conoce mi valor. Lo muestro cada año”.

El jugador de 24 años tuvo 29 capturas y media y 10 fumbles forzados en las últimas tres campañas. Consiguió 28 tacleadas y nueve capturas y media el año pasado, pero no tuvo ningún strip sack por primera vez en su carrera en la NFL.



Muere Cliff Branch, exreceptor de Raiders

Napa, California.- Cliff Branch, uno de los máximos receptores de los Raiders que conquistó tres Super Bowls a lo largo de 14 temporadas con la franquicia, murió. Tenía 71 años.

Branch fue hallado sin vida el sábado en una habitación de un hotel en Bullhead City, Arizona, informó el departamento de Policía de la ciudad. Las autoridades indicaron que una pesquisa inicial no reveló actos sospechosos en su deceso y que Branch falleció de causas naturales.

“Cliff Branch impactó en las vidas de generaciones de aficionados de los Raiders”, señaló el equipo a través de un comunicado en su sitio web. “Su partida deja un vacío eterno para la familia de los Raiders, pero su generosidad y naturaleza bondadosa será profundamente recordada por siempre”.

Una de las más serias amenazas a profundidad de la NFL de 1972 a 1985 en Oakland y Los Angeles, Branch fue seleccionado All-Pro por tres campañas consecutivas (1974-76) y elegido a cuatro Pro Bowls. Anotó 67 touchdowns por aire, liderando la liga en recepciones de anotación en 1974 con 13 y en 1976 con 12. Branch también encabezó la NFL con mil 92 yardas aéreas en 1974.

Fue una fuerza en la postemporada con mil 289 yardas en recepciones. En 1983, Branch igualó la marca de la NFL con una atrapada de 99 yardas para touchdown en un juego de temporada regular. Se ubica en el tercer lugar en la lista de receptores de los Raiders en yardas aéreas, con 8 mil 685, detrás de Tim Brown y Fred Biletnikoff, ambos miembros del Salón de la Fama.