Regresa Martínez; Zlatan debuta en playoffs de la MLS

Josef Martínez regresa justo a tiempo para ayudar a que Atlanta United defienda su título de la MLS.

El venezolano, jugador más valioso de la temporada pasada, se torció la rodilla el 21 de septiembre contra San José Earthquakes y se esperaba que se ausentase por varias semanas, pero volvió mucho antes de lo esperado.

El delantero ya estuvo en el último partido de la temporada regular y anotó un tanto en la victoria 3-1 sobre Nueva Inglaterra.

Atlanta enfrentará al mismo Revolution en el inicio de la postemporada hoy.

El arquero de Atlanta Brad Guzan dijo que “en los playoffs puede pasar de todo. No importa qué ubicación tuvo uno”.

Esta temporada la MLS estrenará un formato con duelos a un solo partido, haciendo a un lado las series de ida y vuelta que instauró en las semifinales y finales de conferencia a partir del 2003. La final se jugará el 10 de noviembre.

Y dado que la Liga se amplió y tiene ahora 24 equipos, también se expandieron los playoffs, que incluyen 14 clubes, siete de cada conferencia.

NYCFC y LAFC ganaron sus respectivas conferencias y debutarán directamente en la segunda ronda.

Hoy habrá cuatro partidos y mañana dos.

Los duelos son Revolution de Nueva Inglaterra vs. Atlanta United; FC Dallas vs. Seattle Sounders; D.C. United vs Toronto FC; Portland Timbers vs. Real Salt Lake; New York Red Bulls vs. Filadelfia Union y LA Galaxy vs. Minnesota United.