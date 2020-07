Regresa Liga MX con novedades

Archivo / El Diario

La pelota ha comenzado a rodar en el Guard1anes 2020 de la Liga MX y no hay que perder de vista que a partir de este torneo se dieron cuatro modificaciones principales en las reglas de juego.

Los cuatro cambios principales son: no será sancionada como mano si el balón pega en el hombro del jugador; si el balón toca en la mano del atacante de forma accidental no se marcará como falta; se pueden hacer cinco cambios, en máximo tres oportunidades, aunque no en el medio tiempo; las tarjetas amarillas que salgan en los 90 minutos se borrarán en caso de llegar a tiempos extras y penales.

Arturo Brizio, presidente de la comisión de arbitraje, señaló que dichas modificaciones tienen la finalidad de hacer más ágil el propio juego, intención que manifestó la FIFA.

En otras competencias en el mundo se han aplicado sanciones para los que rompan las reglas que previenen contagios de Covid-19, pero en la Liga MX eso está descartado, sólo se les recomendará no escupir en la cancha y no habrá multa o sanción si se incumple el protocolo sanitario, así lo dieron a conocer Arturo Brizio y Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

En el reglamento de competencia se reitera que los torneos Guard1anes 2020 y Clausura 2021 contarán con la fase de calificación, con 17 de jornadas y la fase final, que se integra por los partidos de reclasificación, cuartos de final, semifinal y final.

Cabe destacar que los partidos de reclasificación serán a partido único en la sede de los cuatro clubes mejor ubicados, quienes elegirán el día y el horario de su partido, debiendo celebrarse dos partidos en sábado y dos en domingo.

La tabla de cociente será la suma de los resultados obtenidos en los siguientes torneos: Apertura 2018 y Clausura 2019, Apertura 2019 y Clausura 2020, y Apertura 2020 y Clausura 2021.

A causa de la cancelación del Torneo Clausura 2020, las siete jornadas que no se llevaron a cabo puntuarán hasta seis puntos cuando se efectué el partido entre los clubes en las mismas condiciones de local y visita durante la Temporada 2020-2021.