Regresa Leal a la loma

Cortesía

El lanzador chihuahuense Jemir Leal se encuentra en actividad participando con los Diablos Rojos del México en la Copa ‘Juntos por México’, evento de invitación que se desarrolla en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

El camarguense compartió impresiones de lo que ha sido regresar a la actividad tras no jugar en las Ligas Menores este año, ya que no hubo temporada a causa del Covid-19.

“Me sentí mejor de lo que pensaba que me iba a sentir”, confesó. “El ‘scout’ que me firmó para Kansas City me avisó de esto y a ellos (Reales) les convenía que yo estuviera jugando en lugar de solamente practicar. Me dieron permiso de venir para acá, ellos están en República Dominicana”.

Leal, lanzador derecho, firmó el año pasado con los Reales de Kansas City y espera completar su primera temporada en el 2021, tras tanta inactividad.

“No es lo mismo llegar y jugar luego luego; se siente diferente, pero físicamente estamos, se puede decir 9 de 10 y aquí andamos agarrando ritmo y eso. Mi próxima salida es el martes y espero seguir mejorando”, comenta el lanzador que está en este momento sobre las 85 y las 88 millas por hora en su recta.

En esta Copa ‘Juntos por México’ hay otros peloteros de organizaciones de Grandes Ligas, como los hermanos Ramón y Luis Urías, quienes pertenecen a los Orioles de Baltimore y los Cerveceros de Milwaukee respectivamente.

Jemir se inició en el beisbol a los cuatro años, y ahora de 17 es uno de los prospectos mexicanos que intentan alcanzar las Grandes Ligas. Leal debió jugar en la República Dominicana, cuya liga de verano es el primer paso para los prospectos latinoamericanos.

Esa liga es clase Rookie, y de ahí hay que escalar por Clase A, A-Avanzada, Doble A y Triple A, antes de llegar a las Mayores, aunque ha habido peloteros que se han ‘brincado’ alguno de los niveles.

Jemir fue uno de los peloteros clave en la medalla de oro que Chihuahua consiguió en beisbol, dentro de la Olimpiada Nacional 2018 en la categoría de 15-16 años, pues fue el lanzador ganador de la final que el equipo del estado grande ganó 8-0 sobre Coahuila.

Durante la sesión de Academia Conade, realizada en Chihuahua en mayo de 2017, Leal fue el pitcher que mayor velocidad mostró.

Leal también fue seleccionado el año pasado en el Draft de la Liga Mexicana del Pacífico por los Tomateros de Culiacán, en la quinta ronda. Este draft se hizo gracias a las incorporaciones de los Sultanes de Monterrey y los Algodoneros de Guasave en la próxima temporada.

Conózcalo

Jemir Dariam Leal González

Edad: 17 años

Estatura: 1.84 m

Peso: 75 kg

Perfil: Derecho

Nacido en: Camargo, Chihuahua

Firmó con Kansas City: 2 de julio del 2019