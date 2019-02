Regresa la Champions League

El mejor torneo de futbol a nivel de clubes regresará a la actividad este martes para arrancar con las fases de eliminatoria, luego de dos meses de haber concluido la fase de grupos.

París Saint-Germain vs. Manchester United

Cuando el PSG se enteró que iba ante el Manchester United en diciembre quizá celebró por el mal paso del cuadro inglés, pero ahora la historia en distinta.

Los Red Devils son otros desde la salida a finales del 2018 de José Mourinho y la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, quien se mantiene invicto en 11 partidos dirigidos.

Por si fuera poco, el cuadro parisino no contará para la ida con Edinson Cavani, baja por lesión, y lo más seguro es que tampoco estará Neymar, también entre algodones.

Partidos: Juego de ida - Martes 12 de febrero. Juego de vuelta - Miércoles 6 de marzo.

Porto vs. Roma

Los Octavos de Final se completan con un cruce que a los estándares históricos de Europa no pinta tan atractivo, aunque no por eso no puede dar momentos gratos.

Con los Dragones, lejos de aspirar a pelear por el trofeo, sobresale la participación de Héctor Herrera y Jesús Corona, los únicos mexicanos vivos en Champions.

La Roma tiene a su favor el buen desempeño de la temporada pasada, en la cual llegaron a Semifinales luego de eliminar al Barcelona con una gran actuación.

Partidos: Juego de ida - Martes 12 de febrero. Juego de vuelta - Miércoles 6 de marzo.

Real Madrid vs. Ajax

El tricampeón comienza su camino final al tetra con algunas dudas, para su fortuna su rival no representa un peligro real.

Los merengues no han tenido la mejor de las temporadas sobre todo por el despido del técnico Julen Lopetegui antes de terminar el 2018.

Su reemplazo, Santiago Solari, ha salido adelante gracias a los resultados aunque se le critica por su forma de jugar.

Partidos: Juego de ida - Miércoles 13 de febrero. Juego de vuelta - Martes 5 de marzo.

Borussia Dortmund vs. Tottenham

Quizá el Dortmund y el Tottenham no tengan el palmarés de otros clubes de sus respectivas ligas respecto a Europa, pero de que son grandes animadores de la Champions, de eso no hay duda.

En las campañas recientes ambos se han puesto la etiqueta de Caballo Negro, aunque para su mala fortuna no ha pasado de ahí.

Partidos: Juego de ida – Miércoles 13 de febrero. Juego de vuelta - Martes 5 de marzo.

Barcelona vs. Lyon

Los siempre candidatos blaugrana también tuvieron suerte en el sorteo, lo que puede considerarse el primer paso a ganar otra vez el torneo desde el 2015.

Las apuestas ponen a Messi y compañía como claros favoritos, esto es normal por su rendimiento en la campaña, en la cual son líderes en España y se encuentran en las Semifinales de la Copa del Rey.

Partidos: Juego de ida - Martes 19 de febrero. Juego de vuelta - Miércoles 13 de marzo.

Bayern Munich vs. Liverpool

Si hay un equipo con una herida reciente en la Champions es el Liverpool, quien perdió la última Final ante el Real Madrid, aunque el Bayern Munich no se queda atrás en cuentas pendientes.

Con este sentimiento ambos clubes se enfrentan en Octavos y tan parejo es su nivel que en las apuestas la ventaja es ligeramente para los Reds, el único equipo que avanzó como segundo de grupo a la Fase Final que tiene este perfil.

Partidos: Juego de ida - Martes 19 de febrero. Juego de vuelta - Miércoles 13 de marzo.

Manchester City vs. Schalke 04

La Champions se ha hecho una obsesión para el Manchester City y casi de igual forma para su técnico Josep Guardiola, quien después de ganarla con el Barcelona dos veces (2009 y 2011) no lo ha vuelto a hacer: falló en tres años con el Bayern Munich y ya dos con los Citizens.

Las dudas para esta campaña se basan en sus dos juegos ante el Lyon en la Fase de Grupos, los cuales arrojaron un empate y una derrota.

Partidos: Juego de ida - Miércoles 20 de febrero. Juego de vuelta - Martes 12 de marzo.

Juventus vs. Atlético Madrid

Con Cristiano Ronaldo en sus filas, la Juventus no solo reafirmó su dominio en Italia, también subió sus bonos en la búsqueda de la Champions.

La Vecchia Signora obtuvo con CR7 una inyección de talento y ánimo, factores que le caerán bien de cara a su serie ante el Atlético.

Los colchoneros se presentan como los actuales campeones de la Europa League, y si bien no se encuentran en su mejor momento siempre saben cómo poner en aprietos al rival por su estilo de juego.

Partidos: Juego de ida - Miércoles 20 de febrero. Juego de vuelta - Martes 12 de marzo.

Nota: Todos los partidos se jugarán a la 1:00 de la tarde (hora de Ciudad Juárez).