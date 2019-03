Regresa Harper a la alineación

Clearwater, Florida.- Bryce Harper regresó a la alineación de los Filis de Filadelfia como bateador designado ayer, dos días después de ser golpeado por un lanzamiento en el tobillo derecho.

Harper era el tercero en el orden al bat contra un cuadro dividido de los Yanquis de Nueva York.

El viernes Harper fue golpeado por una recta de 96 millas por hora del lanzador novato de Toronto Trent Thornton.

El bateador se quedó en la banca el viernes para el partido de pretemporada contra los Astros de Houston, pero practicó un poco y realizó trabajo de agilidad en la sala de pesas.

Harper recientemente firmó un contrato de 330 millones de dólares por 13 años.



Se perderá Hicks juego inaugural

Clearwater, Florida.- El jardinero central de los Yanquis de Nueva York, Aaron Hicks, recibió una segunda dosis de cortisona para su espalda adolorida y no estará listo para el juego inaugural.

Hicks se lesionó el 1 de marzo mientras realizaba una práctica de bateo.

El manager de Nueva York, Aaron Boone, no descartó que Hicks regrese durante la segunda semana de la temporada.

“Aún hay un poco (de incomodidad) y sólo queremos asegurarnos de que esto no sea algo que perdure durante la temporada”, dijo Boone antes del juego de pretemporada con escuadra dividida contra Filadelfia.

Brett Gardner se cambiará del jardín izquierdo al central.

La lesión también significa que el bateador designado, Giancarlo Stanton, recibirá tiempo adicional en el jardín izquierdo y que los dos contendientes a la primera base, Luke Voit y Greg Bird, podrían quedarse en la plantilla.

Los Yanquis inician la temporada regular el 28 de marzo en casa contra los Orioles de Baltimore.

“Esta se convierte en una semana importante para nosotros tratando de evaluar y tomar las mejores decisiones”, comentó Boone.

El utility Tyler Wade jugará mucho tiempo en los jardines esta semana.

Clint Frazier, quien estuvo fuera la mayor parte de la temporada pasada debido a una conmoción, también está en la terna por un puesto en la plantilla.

Hicks y los Yanquis acordaron un contrato por siete años y 70 millones de dólares el mes anterior.

Adquirido de Minnesota en noviembre de 2015, Hicks ha estado en la lista de jugadores lesionados en sus seis temporadas en las Grandes Ligas; un total de nueve veces por distensiones del tendón de la corva (tres ocasiones); distensiones en los oblicuos (dos); distensiones en el hombro, antebrazo e intercostales, y una conmoción.

El jardinero Jacoby Ellsbury, quien se perdió la temporada anterior por lesiones, reportó al campamento. Ellsbury estuvo en Arizona para rehabilitarse de una fascitis plantar. El domingo tuvo un examen médico y retomó el bateo desde un soporte y el fildeó la pelota.

“Esperemos avanzar lentamente para que sea introducido nuevamente en las actividades de beisbol”, dijo Boone.