Regresa Frederick con Vaqueros

Oxnard, Calif.- El primer día que Travis Frederick jugó con protectores ocurrió un año después de luchar contra un desorden nervioso y no fue particularmente emotivo para el centro de los Vaqueros de Dallas.

Esos momentos ocurrieron anteriormente, al igual que la primera vez que Frederick logró su máximo desempeño en el cuarto de pesas o estableció el mejor récord personal con otra técnica de levantamiento de pesas.

“Al recordar esos días, que fueron muy emotivos, me pregunto si voy a poder levantar nuevamente las pesas y llegar a mis números máximos”, dijo Frederick después del primer día que practicó con protectores en el campamento de entrenamiento de esta semana.

“El día de hoy tengo la oportunidad de regresar y volver a jugar futbol. Jugar futbol es algo que he hecho desde que tenía 9 años, así que, es mi segunda naturaleza”.

El síndrome de Guillain-Barre, una enfermedad del sistema inmunológico que ataca el sistema nervioso, le quitó la mayoría de la fortaleza a Frederick y lo dejó teniendo problemas para caminar cuando los Vaqueros regresaron del campamento en California, el verano pasado.

Hubo momentos de sorpresa para todos los que observaron la práctica en el campamento hace un año, cuando Frederick fue superado por un apoyador defensivo en una práctica de uno a uno.

Detrás de bambalinas, eso nunca fue más notorio.

“Recuerdo de manera específica las conversaciones que tuve con algunos de los reclutadores”, dijo Frederick.

“Todos los reclutadores estaban allí y observaron cada práctica. No sólo la del equipo sino de cada jugador. Cuando algo está mal y el reclutador viene y te dice: “oye, no te ves bien, ¿qué te está pasando?”.

“Al tratar de encontrar la respuesta, de pronto recibí el diagnóstico y me dije a mí mismo, “sabía que algo estaba mal. Ellos me lo dijeron desde el principio”.

Frederick relató que la sensación inicial fue algo similar a tener problemas en el cuello, sin embargo, un médico de Los Angeles lo revisó y le dijo que no se preocupara.

Cuando los problemas persistieron, eventualmente los médicos encontraron la causa –y fue lo suficientemente temprano para evitar los peores síntomas como una parálisis temporal.

Finalmente, el diagnóstico no fue lo suficientemente pronto como para salvar su temporada.

Frederick estuvo fuera los 18 partidos, incluyendo dos de playoffs, después de jugar en todos los 83 de los primeros cinco años de su carrera.

Ha sido un largo trayecto y un lento avance para poder regresar desde el verano pasado.