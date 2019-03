Regresa Embiid y vencen 76ers a Pacers

Filadelfia.- Joel Embiid sumó 33 puntos y 12 rebotes en su primer partido en cerca de un mes, al guiar a los 76ers de Filadelfia a una crucial victoria ayer de 106-89 sobre los Pacers de Indiana.

Embiid regresó a la alineación tras ausentarse por dolor de rodilla izquierda. Los 76ers registraron marca de 4-4 sin su estrella, incluyendo una apabullante derrota el viernes en Houston, mientras disputan una plaza entre los mejores cuatro equipos de la Conferencia del Este.

“Es un jugador que marca la diferencia en muchos sentidos y formas”, aseveró el coach Brett Brown.

Con Embiid de regreso, los 76ers (42-25) generaron un empate con Indiana en el tercer lugar de la Este, si bien tienen la ventaja sobre los Pacers en caso terminar igualados debido a un record de 3-1 en la serie entre ambos en la temporada.

“Simplemente sabía que tenía que jugar este encuentro para asegurarnos de estar en buena posición”, afirmó Embiid.

Embiid no había ingresado a la cancha desde que participó durante 23 minutos en el Juego de Estrellas, si bien el equipo había negado que existiera una relación entre su ausencia y su problema de rodilla.

“En algún momento posterior al Juego de Estrellas no me sentí cómodo”, agregó Embiid. “Realizamos algunos análisis y me alegró que todo saliera bien. Es simplemente asegurarnos de que me encuentro lo suficientemente fuerte”.

Pero ahora demostró a los 76ers con lo que no habían contado en su ausencia al acertar 11 de 21 tiros de campo en 28 minutos.

Filadelfia tiene marca de 26-9 en casa y quiere tener esa ventaja en los playoffs.

Los Pacers desaprovecharon su oportunidad de enviar a Filadelfia al quinto lugar de la Conferencia.

Indiana erró 17 de 20 tiros de campo en el tercer período y sólo anotó 11 puntos para caer a récord de 72-70 luego de haber tenido una ventaja de 14 unidades. Los Pacers pasaron los 6:55 minutos finales del tercer cuarto sin una sola anotación y no pudieron meterse en la pelea en el cuarto período.

Bojan Bogdanovic lideró el ataque de los Pacers con 18 puntos.



Raptors 125, Heat 104

Miami.- Kyle Lowry tuvo 24 puntos y 10 asistencias, Pascal Siakam anotó 20 y los Raptors de Toronto igualaron la marca de la franquicia con 21 triples en camino a vencer 125-104 al Heat de Miami.

Toronto finalizó con ocho jugadores en doble dígito. Danny Green marcó 15 unidades, todas en triples. Norman Powell también anotó 15, y OG Anunoby y Jeremy Lin 11 cada uno.

El único otro juego de Toronto con 21 triples fue contra Filadelfia en 2005. Los Raptors metieron 21 de 40 de larga distancia, y 21 de 34 dentro del arco al disparar al 57%.

Bam Adebayo anotó 19 para el Heat, que había ganado cuatro en fila. Dion Waiters y Dwyane Wade hicieron 15 cada uno, y Rodney McGruder añadió 13.

El Heat fue superado 63-24 desde la zona de triples.

Kawhi Leonard se perdió el juego –‘manejo de carga’ fue la razón citada– y no ha aparecido en más de dos partidos consecutivos de los Raptors desde que jugó cinco seguidos del 25 de enero al 5 de febrero.



Toros 108, Pistones 131

Detroit.- Blake Griffin anotó 28 puntos, incluidos 17 en el tercer período, y los Pistones de Detroit arrollaron 131-108 a los Toros de Chicago para hilvanar su quinto triunfo consecutivo.

Detroit ha ganado 12 de 14 partidos para tomar una ventaja de medio juego sobre Brooklyn, en la lucha por el sexto puesto en la Conferencia del Este. Los Pistones y los Nets se enfrentan hoy en Brooklyn.

Reggie Jackson anotó 21 puntos por los Pistones, en tanto que Andre Drummond añadió 16 y capturó 15 rebotes.

Los Toros han perdido cuatro de cinco partidos, incluidos dos ante Detroit en tres días.

Chicago jugó sin Zach LaVine, quien sufre un tirón en el tendón del peroné derecho. Wayne Selden lideró a los Toros con 18 puntos, mientras que Otto Porter Jr y Lauri Markkanen sumaron 17 cada uno.