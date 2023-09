Registran Jefes 150 jugadores para try outs

Hasta el momento los Jefes de Ciudad Juárez tienen registrados a 150 jugadores interesados en participar en el try out que se llevará a cabo el 21 de octubre próximo en el Estadio 20 de Noviembre de cara a la temporada 2024 de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA), dio a conocer César Duran, presidente de la escuadra juarense.

“Estamos muy contentos, 21 de octubre es el try out, va a ser en el Estadio 20 de Noviembre. Inicialmente habíamos pedido apoyo a la universidad para que nos facilitara el campo deportivo, pero con la buena noticia que el día de ayer que estuvimos ahí en el estadio y la remodelación ha terminado, así que estamos muy contentos. Ahorita llevamos más de 150 jugadores preinscritos par el try out”, dijo Durán.

“Imagínate lo que es el impacto que ha tenido Jefes en la ciudad. Estamos muy muy contentos y evidentemente dando vuelta a la página de la temporada anterior a esta temporada. Coaches muy comprometidos, coaches de Ciudad Juárez, coaches nacionales, estamos barriendo la casa de arriba abajo”, añadió Durán.

El dueño del equipo fronterizo resaltó que se han tomado el tiempo para tomar buenas decisiones, así como para asesorarse y no olvidar que son el equipo más nuevo de la LFA, que tiene que desarrollar y avanzar en su proceso.

Durán mencionó que en el staff ya tienen a tres coaches, Eduardo ‘Yayo’ Araujo y Javier Aguirre, oriundos de Chihuahua, pero que por ahora se encuentran en Monterrey, así como un viejo conocido entre la comunidad del futbol americano de esta frontera, Gabriel Levy.

-Independientemente del récord, ¿qué te dejó la temporada 2023?

“Me deja gratas experiencias, obviamente los marcadores son importantes, pero es un proceso, tenemos que entender que es un proceso, logramos el primer campo público de futbol americano en la historia de Ciudad Juárez, el primero, existen otros campos, pero todos son privados, entonces el tener un campo, eso es ganar.

“El tener hoy por hoy más de 150 jugadores que quieren probarse para jugar la siguiente temporada eso también es ganar, ver a las familias en el estadio en un ambiente digno, en un ambiente familiar, no una cantina, un ambiente familiar, un ambiente en el que el niño lleve su playera de Jefesitos, que se pinten, que convivan en el Parque Borunda, que consuman en el restaurant de enfrente el estadio, eso también ese ganar”.

Durán insistió que esto es un proceso en el que los marcadores favorables llegarán paulatinamente.

“Lo entendíamos desde un inicio al tomar este proyecto, sabíamos que iba a ser un proceso y que en este proceso iba a haber muertos y heridos, pero tenemos que fijarnos en lo positivo en todo lo que se logró”.

Finalmente agradeció a los aficionados de Jefes por su lealtad a pesar de que este año sumaron solamente un triunfo por nueve derrotas.

“El verdadero fanático sabe que lo que estamos haciendo es historia y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y estamos viendo hacia el frente y estamos mandando un mensaje distinto a nivel nacional de lo que se hace en Ciudad Juárez. Todos los juegos fueron juegos muy reñidos, fueron juegos donde se entregó el corazón y eso va a ser lo primero que se va a entregar en la siguiente temporada.”