Regala Pogba anillos a compañeros por ganar el Mundial

Francia— Al estilo de la NFL y la NBA, Paul Pogba obsequió a sus compañeros de la Selección Francesa un anillo conmemorativo por la obtención del título de la reciente Copa del Mundo de Rusia 2018.

De acuerdo con información de Mediotiempo, este miércoles Paul Pogba confirmó en conferencia de prensa el detalle que otorgó a sus compañeros. “El regalo ha llegado y se lo hemos dado a los jugadores. La reacción fue buena, me lo han agradecido. Es un pequeño gesto tras haber ganado un Mundial con jugadores formidables. Los considero como mi familia, es un pequeño regalo de mi parte”, declaró el jugador de Manchester United, en una rueda de prensa en Clairefontaine.

La entrega de los anillos, que llevó el martes por la noche la federación, había sido anunciada antes por Blaise Matuidi en Twitter: “Regalo inolvidable para un recuerdo inolvidable. Gracias desde el fondo del corazón a la joyería @paulpogba”, escribió el jugador de la Juventus de Turín, con una foto de Pogba y de él mostrando los anillos. Pogba explicó haber ya realizado este tipo de regalo cuando jugaba en la Juventus de Turín.

“Había hecho también un pequeño regalo a los jugadores cuando me marché. Es un pequeño gesto para agradecerles los trofeos, porque no juegas solo, nunca ganas solo”, añadió.

De la misma forma, “una Copa del Mundo no la ganas solo, los compañeros estaban detrás, me han apoyado” y pese a las “críticas”, el grupo permaneció “unido”, según Pogba. “Un pequeño gesto así, no es nada ya que una Copa del Mundo es para toda la vida. Este anillo lo puedes perder, pero el Mundial ya no lo pierdes”, concluyó. Pogba es el impulsor de esta iniciativa junto a Antoine Griezmann, aficionados a la NBA.