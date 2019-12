Reed, centro de atención en Copa de Presidentes

Melbourne, Australia.- Como si ser el primer capitán de equipo en 25 años en la Copa de Presidentes no fuera suficiente, Tiger Woods cumplió otro papel ayer en Royal Melbourne.

Esto no fue necesariamente intencional.

Woods tuvo a Patrick Reed en su grupo en la primera ronda de práctica completa del equipo de Estados Unidos que trata de adaptarse al cambio de horario tras un vuelo de 23 horas desde las Bahamas.

“Siempre es chévere jugar con Tiger porque él como que te libera”, dijo Reed. “Todos están enfocados en lo que Tiger está haciendo”.

Woods recibió mucho cariño de los aficionados, que temían no verlo en Australia cuando su carrera parecía estar en peligro debido a cuatro operaciones de la espalda. Woods ganó el Masters de Australia en Kingston Heath, cerca de allí, en el 2009 y embocó el putt que selló la victoria en 2011, la última vez que la Copa de Presidentes se jugó en Royal Melbourne.

Reed no pasó inadvertido.

Fue el foco de discusión durante las entrevistas debido a las infracciones de reglas que cometió la semana pasada en el torneo Hero World Challenge, donde dos veces fue pillado despejando la arena detrás de una pelota. Reed fue castigado con dos golpes tras revisarse el video. Dijo que no fue intencional y que no nadie le ayudó.

Los aficionados no esperaron hasta el inicio de los partidos el jueves para molestarlo.