Recuerda Serena primer título de Wimbledon

Associated Press

Wimbledon, Inglaterra– En la ceremonia de trofeos del 6 de julio de 2002, después de la primera final entre familiares en Wimbledon en 118 años, Venus Williams se inclinó hacia su hermana menor Serena y susurró.

“Tienes que hacer una reverencia”, dijo Venus. “¿Sabías?”

En una exhibición de tiros potentes en ambos lados, que contó con más golpes estelares que sus partidos por el título en el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Francia combinados, Serena ganó su segundo título consecutivo de Grand Slam al vencer a la dos veces campeona defensora Venus 7-6 (4), 6-3 en el All England Club.

“Mi papá siempre decía que algún día estaríamos jugando en la final de Wimbledon, en la final del Abierto de Estados Unidos. Solo los grandes”, dijo Serena. “Y aquí estábamos, 10, 15 años después”.

Sus ocho partidos anteriores tendieron a ser más deslucidos. Pero en Wimbledon las dos Williams estaban en la cima de su juego, particularmente en el primer set. Con gruñidos de duelo desde la línea de fondo, apuntaron a las líneas y las golpearon.

Puede que no haya sido un clásico de todos los tiempos, pero la obra fue francamente impresionante.

Y ahora hay pocas dudas de que Serena es la número 1, lo será por primera vez en las nuevas clasificaciones del lunes. Ella no perdió un set en Wimbledon, ganó los 19 partidos consecutivos de la gira y poseía un récord de 36-3 en 2002 con cinco títulos.

Además, ha golpeado a su hermana tres veces seguidas para lograr 5-4 en sus carreras profesionales.

“No es divertido perder, no importa con quién pierdas. No importa”, dijo Venus, 0-3 contra Serena en 2002 y 41-3 contra todos los demás. “No es algo a lo que me voy a acostumbrar o tratar de ajustar porque no soy de los que pierden a menudo”.

Serena es 15 meses más joven que su hermana Venus.

“Solo quería Wimbledon”, dijo después de detener la racha ganadora de 20 partidos de su hermana en el All England Club. “Quería ser miembro de tanto prestigio, tanta historia”.