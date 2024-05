Recuerda Miguel Herrera el enorme espíritu del América

Ciudad de México.- Si alguien sabe lo que es vivir una Final América-Cruz Azul ese es el técnico Miguel Herrera, quien hoy a la distancia ve un duelo muy parejo que tiene todos los ingredientes para darle espectáculo a la afición.

El "Piojo" dirigió a las Águilas que ganaron los campeonatos del Clausura 2013 y el Apertura 2018, imponiéndose a los celestes.

De estos partidos, Herrera guarda con especial cariño la Final del 2013, cuando América protagonizó una remontada épica, enviando el encuentro a tiempos extras tras empatar el global en los últimos 5 minutos, y luego definiendo el triunfo en tiros penales.

"El espíritu de ese América del 2013 era enorme, me encontré un equipo que tenía determinación, que no bajaba los brazos, que no dejaba de luchar. A veces la calidad sobra, pero falta determinación, pero cuando se juntan las dos, los resultados son únicos", explicó a CANCHA.

Después de esa Final, la vida le cambió al "Piojo", dirigió a la Selección Nacional, la puso en el Mundial 2014 y se quedó a un paso de alcanzar el quinto partido.

"Con casi todo el equipo me sigo comunicando, muchos son mis amigos, y otros... ya no están con nosotros, están en el cielo como 'Chucho' Benítez", dijo.

"Afortunadamente me tocó la oportunidad de hacer cosas muy buenas, de dejar marcado lo que hicimos. El ADN de los equipos importantes siempre es no bajar los brazos y siempre ir por lo más alto".

Sobre el duelo de hoy, el estratega dijo que no hay nada que recomendarle a su colega de las Águilas, André Jardine, pues es un técnico muy capaz que sabrá cómo enfrentar a un entrenador joven y arriesgado como Martín Anselmi.

"Cruz Azul había jugado mucho mejor la Liguilla que América, pero en el partido de vuelta contra Monterrey vinieron las dudas porque Rayados fue infinitamente superior y de milagro no los eliminó porque fallaron mucho cerca del arco", mencionó.

"Insisto en que va a ser una serie muy pareja porque cuando no te salen las cosas o no estás jugando bien, ahí demuestras lo fuerte que eres".

@ABenitezCANCHA