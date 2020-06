Recuerda hazañas

Archivo / El Diario

Luego de haber perdido la final del Estatal 2019 ante Delicias, los peloteros de Ciudad Juárez que jugaron por Chihuahua en el Nacional de Beisbol no querían regresar de Sonora con las manos vacías, recordó Eudor García, tercera base de los Indios de Juárez, en entrevista publicada en el Facebook oficial del equipo indígena.

“Éramos como seis de Juárez que queríamos ganar, queríamos regresar a casa y decir ‘Chihuahua ganó’ porque sabíamos que era un equipo bastante bueno”, comenta García.

El pelotero nacido en El Paso, pero hecho beisbolista en las ligas infantiles de Juárez, recuerda que después de una candente final del Campeonato Estatal 2019, todos los jugadores que representaron a Chihuahua iban con la idea de ganar el Nacional que se jugó en San Luis Río Colorado, Sonora.

“Fue una experiencia muy bonita, en lo personal mi primera experiencia en un Nacional y me gustó porque obviamente en la final di el jonrón con casa llena”.

Impulsado por su padre, quien siempre le inculcó la práctica del deporte, Eudor tuvo su primer contacto con el beisbol a los 10 años en la Liga Niños Héroes. Después pasó a la Liga Satélite, donde terminó hasta la categoría infantil.

“Terminando infantil me fui a jugar a la libre, en aquel entonces era la Liga Arnulfo Arras. Jugué la libre, mi papá me invitó, empecé con ellos, después convierten la Liga Paso del Norte y también ahí jugué dos años, llegué a jugar con Servigas, y de ahí me vine a la escuela a El Paso, que ya fue cuando me retiré un poco de las ligas de Juárez, me quedé acá en la preparatoria”.

Después de preparatoria, el pelotero fronterizo ingresó a El Paso Community College (EPCC) y a los dos años, en el 2014, estaba firmando con los Mets de Nueva York.

“Yo nunca llegué y dije ‘ah voy a firmar profesional aquí’. Fue ya el segundo año cuando me di cuenta de que iba a firmar. Me hablaron un sábado en la mañana, eran las 10, y me dicen ‘te ofrecen tanto, dicen los Mets que si lo tomas o lo dejas’, yo dije acepto. Me dijeron ‘a las 2 horas va a salir en televisión, te van a hablar y ok’. Pasaron dos horas, mi familia ya estaba en la casa y todo, y pues fue una noticia que todavía no se me olvida”.

Antes de eso, García estuvo en Arizona en un predraft. Dos semanas después vino gente de los Mets a ver su desempeño sobre el diamante, pero únicamente quisieron verlo batear.

“Me fue muy bien ese día. Y terminando de batear me dijeron ‘si te vamos a firmar, tal día te vamos a hablar, entonces estate listo’. Y a las dos semanas entro al draft y me hablan el sábado en la mañana.”

En ese 2014, Eudor estableció algunos récords con los Tejanos de EPCC, como el de más jonrones con 14 y el de mejor porcentaje de bateo, con .460.

“Me acuerdo de que era la última serie que estábamos jugando y si no daba pues me quedaba empatado y salió, ¡pum!, la saqué por el centro. Esos fueron los números que hice y fue lo que me ayudó a firmar”.

Ahora Eudor continúa con su preparación para el Campeonato Estatal 2020.