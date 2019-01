Reconocen su trayectoria

Cuando tenía 10 años de edad sus padres la llevaron a la alberca del Club Campestre para que aprendiera a nadar por cuestiones de seguridad, sin saber que ese sería el inicio de una carrera llena de éxitos para ella como competidora y como entrenadora, a la que en estos días ha agregado un triunfo más: que la alberca del Parque Revolución lleve su nombre.

Es la juarense María Dolores Gómez Escalante, mejor conocida como la ‘maestra Lolita Gómez’, quien fue elegida Deportista del Año en 1968 y 1969 y que pasó a la inmortalidad al ser entronizada en 1986 en el Salón de la Fama del Deportista Juarense.

“Me siento muy, muy agradecida a Dios, que me pudo dar el don de tener la habilidad de nadar, a mis padres que se enfocaron en involucrarnos en el deporte y de estar al pendiente siempre de nosotros. Ahora que veo lo que es esforzarse, estar yendo a llevar a los hijos a entrenar a las cuatro y media de la mañana y luego córrele a la escuela y luego córrele otra vez a la alberca y a darles de comer y todo, es cuando valoras lo que hicieron realmente nuestros padres, que por amor lo hicieron con nosotros y pues ellos a mí me dejaron este legado”, dijo ‘Lolita’ Gómez entrevistada en su oficina del Centro Acuático Universitario.

Recordó que anteriormente ya le habían puesto su nombre a una alberca que se construyó en La Cuesta durante la administración del alcalde Jaime Bermúdez. “Llegó una administración posterior, que fue panista, y no solamente le quitaron el nombre, sino que la taparon, dejó de ser alberca. A mí como que en ese momento no me caló tanto el que me quitaran el nombre, sino el que taparan una alberca, y una alberca en un área donde los niños disfrutaban muchísimo, era una alberca hermosa, pero bueno, ya pasó eso, seguimos caminando en la vida”.

También destacó la importancia de que este tipo de homenajes se hagan en vida.

“Bueno eso es lo que a mí se me hace lo más importante, claro que siempre es bonito, pero sentirlo, disfrutarlo porque gracias a Dios aquí estamos y más que nada en vida, porque por ejemplo a Urbano Zea Jr. ya no le tocó, él murió muy joven hace un año. Entonces, es hermoso que se hayan preocupado de hacerlo a tiempo”, dijo.

La maestra mencionó que tanto entrenadores, como directivos y, desde luego, su familia, han sido importantes en los logros que ha conseguido en la natación.

“Mucho de lo que ha sido mi vida dentro de la natación he podido desarrollarla aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el apoyo de todos los directivos y eso ha marcado la pauta en Ciudad Juárez, al ofrecer las instalaciones a la comunidad en general, agradecida con los regidores que lanzaron esta convocatoria, con el Instituto Municipal del Deporte y la administración municipal independiente.”

La maestra Gómez recordó y agradeció también a sus entrenadores, Alfredo Alvarez en el Campestre, el profesor Santarriaga, en México a Nelson Vargas y a Ronald Johnson, que fue el que llevó a Felipe ‘Tibio’ Muñoz a ganar oro en los México 68.

“A mis hijos con todo el corazón les agradezco que han sido siempre tan comprensivos y dejar que yo haya trabajado tantas horas, dedicarle tanto a esto y… ellos son Mar, Eros e Iván Domínguez, y pues muchas veces los descuidé por el trabajo”.