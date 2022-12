Reconocen su pasión

Invicta en su categoría en las cinco etapas nacionales de triatlón, más una participación en el Mundial de Montreal, Canadá, la juarense por adopción Dina García fue confirmada ayer como acreedora a la estatuilla de bronce del Premio a la excelencia del deporte Teporaca, que recibirá el 19 de enero próximo.

“El Teporaca es uno de los premios más importantes a nivel municipal de Chihuahua capital y también a nivel estatal también es muy importante. Este premio se da sólo a nacidos en la ciudad de Chihuahua o que están residiendo ahí. Es uno de los premios más importantes, con bastante peso a nivel estatal”, explicó la triatleta de 45 años de edad.

“Es algo exclusivo y después de presentar el currículum, historial, publicaciones y demás, logramos meternos en los finalistas generales. A partir de ahí se hace un filtro y después de ese filtro quedan dos finalistas nada más para pelear oro y plata”, agregó García.

En la pelea por el oro están la boxeadora Gloria Carolina Fernández Quiñonez y el raquetbolista Rodrigo Montoya, a quien Dina entrenó desde niño.

“Y le dije a sus papás: ‘este niño trae mucho talento’, entonces me siento muy orgullosa de que uno de mis propios alumnos del raquet esté peleando por el premio”.

“Si uno no alcanza para pelear por el oro y la plata, entonces uno se queda como bronce”, señaló Dina. “Este año yo fui la única que metió documentación porque fui la que di más peso de buenos resultados, gracias a Dios nos fuimos invictos, al menos los cinco eventos a nivel nacional, pertenecientes al circuito serial nacional al cual yo me meto bastante para acumular puntos para el ranking nacional”.

La juarense dijo que ayer mismo le hablaron para confirmarle que ella es ‘Teporaca de bronce’, por lo que deberá estar el 19 de enero en Chihuahua para recibir su estatuilla y dos días después tomará parte de un desfile junto al resto de los ganadores.

“La verdad los años pasados obtenía buenos resultados, pero no estaba tan activa en tantas competencias debido a que no se tiene tanto presupuesto. Este año gracias a Dios se contó con todo, se alinearon los astros, las estrellas y todo estuvo mejor, mejores entrenamientos, mejor experiencia”.

Para el 2023, el plan de Dina es mantenerse en la pelea para ser la mejor de su categoría, sabedora de que ya vienen las competidoras que saltan de categoría y al ser más jóvenes pueden ser más fuertes.

“Eso no me asusta para nada, al contrario me motiva a meterle todavía más y gracias a esta experiencia que vengo acarreando del 2022, que nos fue sumamente excelente, gracias a eso yo vengo bien motivada y con más colmillo para saber cómo trabajar un poco mejor.”

Dina dedica este premio a dos personas en especial: “mi esposo, Adán Romero, que es mi apoyo número uno, y mi entrenador Daniel Castillo Jurado, que vive en Chihuahua, pero estamos en contacto muy continuo”.

Conózcala

Nombre: Dina García Ramírez

Fecha de nac.: 19 de noviembre de 1977

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 45 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 63 kg