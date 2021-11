Reconocen a deportistas juarenses en Salón de la Fama

Después de haber sido suspendida el año pasado por la contingencia sanitaria, finalmente anoche se llevó a cabo la ceremonia de entronización de la Clase 2021 del Salón de la Fama del Deportista Juarense, que está integrada por Verónica Arroyos, Alberto Morín, Marco Antonio Solís, Federico Álvarez y Rafael Fitzmaurice.

“Es muy gratificante, de verdad, un reconocimiento de esta magnitud, que vean los logros de uno, se siente muy bonito, no te puedo expresar la felicidad que siento ahorita”, dijo Marco Antonio ‘Chueco’ Solís, ex jugador de softbol y quien durante casi 30 años practicó ese deporte en ambos lados de la frontera.

“Muy contento, queremos agradecer a Dios, a mi papá, mi papá me enseñó a perder, mi mamá me enseñó a tomarme las cosas tan en serio, todos mis hermanos y mis hermanas que de alguna manera siempre me apoyaron en el deporte, en el raquetbol específicamente”, comentó Federico Álvarez, entronizado después de una exitosa carrera en el raquetbol.

Álvarez fue campeón mundial en dobles en 1981 al lado de Raúl Canales, con quien también conquistó el título nacional de parejas en el campeonato que de celebró en Ciudad Juárez.

El árbitro Alberto Morín no pudo estar presente en la ceremonia y su esposa Berenice Rojas fue la encargada de develar su placa.

A través de un video, Morí acradeció al Salón de la Fama por el reconocimiento.

“Agradezco a mi familia, a mi esposa, hijos, a mi madre, que han sido el motor y pilar en mi carrera. Agradezco al árbitro Antonio Marrufo por el ejemplo brindado que marcó el destino de mi carrera”, dijo Morín.

Rafael Firzmaurice, entronizado como promotor, pidió la oportunidad de hablar para hacer una breve reseña de su trayectoria con equipos de futbol, basquetbol, así como su paso por el boxeo amateur.

“Sería un mal nacido si no agradeciera a todos. Nadie llega a nada solo, todo depende de la gente con que uno se rodea. Los más inteligentes tratan de rodearse de los que saben más”, dijo Firzmaurice sin poder contener las lágrimas.

La ex basquetbolista nacida en Nuevo Casas Grandes, pero juarense por adopción, Verónica Arroyos, no pudo estar presente y la placa de la ex integrante de las Inditas de la UACJ fue develada por Hugo Padilla, que asistió en representación del rector de la universidad local.