Reconocen a ‘Lolita’

Por sus 25 años de trayectoria en el Centro Acuático Universitario, el equipo juvenil de natación, entrenadores y el comité de padres de familia hicieron entrega ayer de un reconocimiento a Dolores Gómez, mejor conocida como la ‘maestra Lolita’.

En las mismas instalaciones del Centro Acuático los integrantes del equipo hicieron entrega de una placa a la maestra Gómez, quien lo agradeció y los exhortó a siempre dar su máximo esfuerzo.

“Pues lo que más me dieron ganas es de llorar y más de ver muchos niños que todavía no han compartido conmigo, pero a través de lo que han escuchado de sus otros compañeros o de sus padres, que tengan este cariño y este respeto hacia mi persona, le doy gracias a Dios mil veces, con todo mi corazón, por estos reconocimientos que son los que nos hacen seguir adelante y ver que nada es en vano”, dijo Gómez.

La entrenadora destacó la importancia del respeto que los alumnos deben tener hacia sus entrenadores

“Eso es muy importante porque a veces minimizamos el trabajo tan arduo y tan comprometido de un entrenador, y yo me refiero a uno de natación porque yo lo he sido, mi hijo lo ha sido, y sé lo que invierte uno en tiempo y en pasión hacia niños a los que les estás dedicando tu vida”.

También habló de aquellos niños que llegaron al Centro Acuático solamente con la intención de aprender a nadar, pero que al cabo de un tiempo ya compiten para el equipo de la universidad.

“Sí, pues eso es lo que pasa, el agua, el agua, venimos del agua y eso es lo que pasa, volvemos a encontrarnos con el agua y ahí le seguimos, es algo muy 'padre', estar en el agua es bellísimo"