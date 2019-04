Reconoce Paco Jémez estrés en Cruz Azul

Ciudad de México— Paco Jémez, quien fuera técnico de Cruz Azul en el 2017, reconoció que su aventura en la Liga MX fue muy difícil, pese a que llegó menospreciar el futbol mexicano.

“Cada día, al futbol le dedico todas las horas que estoy despierto. Yo duermo bien, pero poco. En el mejor de los casos cinco horas. En México fue mucho peor. Había días que ni siquiera dormía. Se juntaba todo. Desde la presión de los resultados a la altitud de la ciudad”, explicó el español a The Coaches Voice.

“Como entrenador, reconozco que me equivoqué. Fui creyendo que iba a una Liga menor y me di cuenta de que no era así. México tiene una Liga competitiva, con buenos jugadores, enormes entrenadores, campos espectaculares y una gran afición. Da igual dónde juegues y la hora. Los campos siempre están llenos de gente”.

Jémez aceptó que batalló de más en su relación con la prensa mexicana.

“Tal vez lo más complicado de manejar en mi etapa en México fue la prensa. Mucho más incisiva y mucho más hiriente que España. Lo comprobé desde el primer día. Algunas entrevistas llegaron a niveles que nunca me habría esperado”, apuntó.

“Pero sabía que si agachaba las orejas me comían. En los primeros momentos me calentaba mucho, pero lo hacía porque había preguntas que me parecían ofensivas. No solo para mí, también para el club y mis jugadores. Por eso creo que la afición nos quiso tanto”.