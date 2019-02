Reconoce labor de Edelman

Atlanta, Georgia— Bill Belichick aplaudió la determinación que tiene Julian Edelman. Dijo que el receptor es el molde de los jugadores que están en la franquicia de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Hace un año se perdió toda la campaña por una lesión en la rodilla y en esta campaña no inició por una suspensión de cuatro juegos por uso de sustancias prohibidas, pero no han podido detener al jugador de 32 años.

Edelman fue nombrado el Jugador Más Valioso del Súper Tazón LIII, en el que los Pats vencieron el domingo por la noche 13-3 a los Carneros de Los Ángeles.

Julian llegó a los Patriotas sin ser receptor, pues venía de jugar como mariscal en el colegial con la Universidad de Kent State.

“Es un jugador que ha trabajado más fuerte que muchos, ha desarrollado habilidades sin haber tenido experiencia colegial como receptor”.

“Es un ejemplo de determinación, deseo y capacidad. Edelman es el molde de los mejores jugadores de los Patriotas. Recuerdo que Rick Gosselin (un periodista) me lo recomendó. Lo llevamos a entrenar y agarraba pases, devolvía patadas, sabía hacer las cosas”, comentó el entrenador en jefe de Nueva Inglaterra.

Y nada de eso se olvida. Edelman está muy agradecido por la oportunidad.

“Todo ha sido fantástico, recuerdo que llegué para jugar en equipos especiales y después ya estaba en la ofensiva”.

“Han sido momentos únicos y estoy agradecido porque confiaron en mí. Las lesiones, los problemas, todo eso quedó atrás”, expresó el ahora ganador de tres anillos de campeón.