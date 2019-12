Reconoce dureza de Aggies

Rodney Terry, entrenador del equipo de basquetbol varonil de UTEP, reconoció que en la derrota del martes por la noche ante NMSU los jugadores de los Aggies fueron un poco más duros que los Mineros sobre la duela, además de que el equipo paseño estuvo errático a la hora de buscar puntos bajo el aro.

“Denle crédito a esos chicos. Fueron un poco más duros que nosotros”, dijo Terry luego de que los Mineros perdieron el invicto en esa temporada. “Eso es difícil decirlo para mí en términos de los puntos en la pintura. No fuimos tan duros como necesitábamos ser y no tuvimos la resistencia que necesitábamos en la canasta”, mencionó.

A pesar de la derrota, la defensa minera pudo contener al líder anotador de los Aggies, Trevelin Queen, en tan solo dos puntos (1-8 en tiros al aro), luego de que el jugador de NMSU se destapó con 21 puntos en el primer duelo entre estos dos equipos el pasado 12 de noviembre en El Paso.

“Hicimos un buen trabajo sobre Queen”, dijo Terry. “Es un tipo que realmente puede encestar el balón. Creo que nuestros muchachos del perímetro vigilaban muy duro. No hicimos el trabajo en la pintura. Ellos hicieron un muy buen trabajo. McCants hizo un muy buen trabajo. Necesitábamos hacer un mejor trabajo tratando de ser más físicos con él por adentro.”

UTEP terminó con un 39.1 por ciento en tiros al aro y NM State con 38.9 por ciento. Los Mineros fueron casi perfectos desde la línea con 14 de 15, pero fallaron 17 de sus 23 intentos de tres puntos.

“Llegamos a la línea de foul. Hicimos los tiros”, dijo Terry. “Tuvimos oportunidades. No hicimos algunos tiros que somos más que capaces de hacer. Para mí, esa fue la parte decepcionante, que no igualamos su dureza. Sabíamos al entrar en este juego que es un partido de dureza, de una mentalidad dura, y tenemos que ser duros”, indicó.

Los Mineros abrirán una serie de tres juegos al hilo en casa este sábado a las 7 pm contra Arkansas-Pine Bluff.

