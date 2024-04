Recompensan su esfuerzo

Seis atletas juarenses y una entrenadora, fueron convocadas por la Federación Mexicana de Taekwondo para llevar a cabo una concentración de tres días en Guadalajara, Jalisco, después de haber quedado ubicadas en los dos primeros lugares del Nacional Femenil que se llevó a cabo recientemente en Monterrey, Nuevo León.

Sophie Padilla Torres y Jireh Paulina Sáenz se agenciaron medallas de oro, lo que también les dio su pase a los Panamericanos de esta disciplina que se llevarán a cabo del 25 al 28 de julio de este año en Querétaro. A ellas se une como ganadora de metal dorado Sofía Cabrera Córdoba, de Ciudad Jiménez, Chihuahua.

Itzayana Michelle Nevarez, Thaily Cruz Silva, Ixchel Sánchez Amaya y Evelyn Azeneth Carretero, regresaron a esta frontera con la medalla de plata colgada al cuello.

“Dados los resultados que tuvimos en Monterrey en el selectivo nacional femenil, los primeros y segundos lugares se convocaron para Guadalajara, fueron llamados por Federación Mexicana de Taekwondo siete niñas, de las cuales tres ganaron oro y cuatro ganaron plata. Se les llamó para una concentración de desarrollo técnico del 12 al 14 de abril”, explicó la entrenadora Ana Romero, quien fue convocada para estar en el cuerpo de entrenadores durante la concentración del fin de semana.

“Me siento muy bien, emocionada porque me esforcé mucho para llegar hasta acá”, compartió Jireh Sáenz, de 10 años de edad y con dos años en la práctica del taekwondo.

“Escogí este deporte porque estaba buscando muchos, una disciplina para practicarla y ya llegué hasta el taekwondo”, añadió Jireh.

Itzayana Nevarez dijo sentirse bien con el segundo lugar que obtuvo y consideró que le faltó pegar más fuerte y mantener la guardia para haber logrado el primer lugar.

“Me siento feliz, emocionada, porque voy a ir a un campamento en Guadalajara y voy a ir a un torneo allá”, comentó la atleta de 10 años, que por primera vez estará en una concentración nacional.

Thaily Cruz Silva, de 11 años, dijo estar feliz con el segundo lugar que obtuvo porque compitió con niñas muy fuertes y además porque sabe que no es fácil llegar hasta donde ella lo ha hecho hasta ahorita.

“Me fue muy bien, me sentí alegre de haber ganado mi segundo lugar, pero como fueron niñas muy fuertes y me costó un poco de trabajo haber ganado, pero me sentí muy bien”, comentó Thaily.

Luego de vencer a Veracruz y Baja California, Ixchel Sánchez perdió la final con Jalisco y se quedó con la medalla de plata.

“Me faltó entrar más rápido a bloquear cuando me pegaba”, dijo la atleta fronteriza de 11 años, que este fin de semana en Guadalajara espera aprender nuevas técnicas y nuevas patadas, entre otras cosas.

Conózcalas

Nombre: Itzayana Michelle Nevarez Villanueva

Fecha de nac.: 31 de octubre de 2013

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 10 años

Estatura: 1.50 m

Peso: 47 kg

Nombre: Jireh Paulina Sáenz Zamarripa

Fecha de nac.: 14 de mayo de 2013

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 10 años

Estatura: 1.60 m

Peso: 53 kg

Nombre: Ixchel Sánchez Amaya

Fecha de nac.: 22 de marzo de 2013

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 11 años

Estatura: 1.50 m

Peso: 35 kg

Nombre: Thaily Cruz Silva

Fecha de nac.: 24 de enero de 2013

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 11 años

Estatura: 1.57 m

Peso: 43 kg

Nombre: Evelyn Azeneth Carretero Pereda

Fecha de nac.: 16 de junio de 2014

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 9 años

Estatura: 1.60 m

Peso: 41 kg

Nombre: Sophie Padilla Torres

Fecha de nac.: 29 de octubre de 2010

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 13 años

Estatura: 1.62 m

Peso: 54 kg

Nombre: Ana Romero

Fecha de nac.: 4 de octubre de 1992

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 31 años

Estatura: 1.56 m

Peso: 62 kg