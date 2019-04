Recompensan bravura

Atlanta.- Cuando Ronald Acuña Jr. esté ganando 17 millones de dólares por año en su mejor momento, los Bravos de Atlanta podrían tener una de las mejores gangas del beisbol.

Desde la perspectiva de Acuña, esa posibilidad no es una preocupación. A los 21 años, es el jugador más joven en obtener un contrato por 100 millones de dólares y dice que no se arrepiente por ganar esa seguridad tan pronto en su carrera.

El jardinero venezolano y los Bravos pactaron ayer un contrato de 100 millones de dólares por ocho años, el más lucrativo para un jugador bajo control con menos de un año de servicio activo en las Grandes Ligas.

Novato del Año en la Liga Nacional la temporada anterior, Acuña aceptó un acuerdo con dos opciones que, de ser ejercidas, elevarían el valor a 124 millones a lo largo de 10 años.

“No, no me arrepiento”, aseguró Acuña. “Nadie puede ver el futuro. Nadie sabe qué va a pasar mañana, así que estoy extremadamente contento con la decisión que tomamos todos y estoy emocionado por estar aquí”.

El gerente general de los Bravos, Alex Anthopoulos, dijo que Acuña y el equipo compartían el mismo interés en un acuerdo a largo plazo.

“La clave es que esos contratos sólo se logran cuando ambas partes quieren hacerlo”, señaló Anthopoulos. “Las últimas semanas estuvimos en un estira y afloja y esta mañana finalmente pudimos llegar a los términos”.

Anthopoulos añadió que se sintió más confiado sobre extender la gran oferta luego de ver que Acuña mantuvo su ética de trabajo tras su éxito en 2018.

“Todos pudieron ver lo talentoso que es”, mencionó Anthopoulos. “Como dije, el mejor jugador joven que haya visto. Pero desde un punto de vista de la gerencia, quería ver cómo llegaba Ronald al entrenamiento de pretemporada. Fue exactamente el mismo chico”.

Acuña abrió su primera temporada completa la semana pasada como cuarto bat. El lunes pegó su primer jonrón del año en la victoria por 8-0 sobre los Cachorros de Chicago.

El venezolano debutó en las Mayores el 25 de abril y amaneció ayer con 165 días de servicio. Acuña iba a poder declararse agente libre tras la temporada de 2024.

Atlanta le renovó el contrato el mes pasado con un salario de 560 mil dólares en las Mayores –5 mil por encima del mínimo– y 232 mil 944 en el caso que fuera enviado a las Menores.

Su nuevo convenio estipula salarios de un millón para las campañas de 2019 y 2020, cinco millones en 2021, 15 millones en 2022 y 17 millones en cada una de las cuatro subsiguientes. Atlanta cuenta con una opción de 17 millones para 2027 con una rescisión de 10 millones. Si se ejerce, los Bravos podrán hacer uso de una opción de 17 millones para 2028. Acuña cumplirá 31 años ese diciembre.

“No creo que mucho vaya a cambiar, para ser honesto”, sostuvo Acuña. “Vengo de un lugar humilde, La Guaira, Venezuela. Estoy orgulloso de venir de allí y planeo continuar trabajando”.

Su acuerdo es el segundo más rico en la historia de los Bravos, por detrás del contrato de 135 millones y ocho años que Freddie Freeman firmó antes de la temporada de 2014.

Acuña bateó para .293 y lideró al equipo con 26 jonrones, 64 impulsadas y 16 robos en 111 juegos el año pasado. En cuatro juegos esta temporada, contaba con tres hits en 14 turnos, con un jonrón.