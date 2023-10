Reciben Prescott y Vaqueros a Elliott y Patriotas

Arlington, Texas.- Dak Prescott dijo que lamentó mucho cuando los Vaqueros de Dallas despidieron a Ezekiel Elliott durante la temporada baja.

Al estar juntos como astros desde su año como novatos en el 2016, el mariscal y el corredor no tuvieron mucho tiempo para digerir que están en equipos separados.

Ahora están acostumbrándose a eso –justo a tiempo.

Elliott y los Patriotas, que tienen una marca de 1-2, visitarán a Prescott y los Vaqueros, con récord de 2-1, esta tarde, un enfrentamiento que será muy significativo para Bill Belichick de Nueva Inglaterra, ya que necesita ganar ese partido para convertirse en el tercer entrenador en la historia de la NFL con 300 victorias en la temporada regular durante su carrera.

“Esto es parte del negocio”, dijo Prescott. “Aprendimos eso rápidamente y luego lo vi partir, eso es parte de esto. Pero me siento feliz por él, siempre lo he impulsado y lo está haciendo muy bien. Me siento emocionado por él”.

Ellos se hicieron amigos rápidamente debido a que Prescott, quien fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft, inesperadamente se convirtió en titular en el 2016 cuando Tony Romo se lesionó. Elliott, fue seleccionado en el cuarto lugar en total y estuvo automáticamente en la alineación desde el principio.

Elliott no tenía licencia para conducir en aquel tiempo, relató Prescott, y el mariscal tenía auto. Las cosas fueron avanzando desde allí, hasta el punto en que Elliott llamó a Prescott para darle la noticia antes de que el despido del dos veces campeón de acarreos, con el fin de reducir costos, se hiciera oficial en marzo.

“Estoy realmente agradecido por el tiempo que pasamos juntos”, dijo Prescott. “Eso llegó al final en cierto modo, ya sea que ocurra cuando uno se retira o es negociado y se cambia de equipo, cualquier cosa que suceda. Me siento bendecido por el tiempo que pasamos juntos, por la relación que logramos y eso va más allá del tiempo que jugamos”.

La vez anterior que el receptor de Dallas CeeDee Lamb vio a los Patriotas, les dijo ‘adiós’ –lo cual generó una multa– después de atrapar el pase para anotación ganador en la victoria en tiempo extra por marcador de 35-29 hace dos años.

Antes de eso, los Vaqueros nunca pudieron derrotar a los Patriotas de Tom Brady, logrando un récord de 0-5 en un lapso de 16 años que incluyó una derrota al jugar Prescott como mariscal.

Ahora, Dallas está tratando de restablecer parte del impulso que tuvo al inicio de la temporada después de la derrota por marcador de 28-16 en Arizona, y buscará su décima victoria consecutiva en el Estadio AT&T y la primera en casa sobre Nueva Inglaterra desde 1996.

Elliott está tratando de tener su mejor día con los Patriotas, después de la atrapada de 80 yardas en la victoria por marcador de 15-10 sobre los Jets de Nueva York.

“Definitivamente, es un partido importante para él”, dijo Lamb. “Hay muchas cosas que están sobre sus hombros, obviamente. Se trata del equipo que lo seleccionó en el Draft, todas las relaciones, amistades y vínculos. Su mejor amigo es el mariscal, así que, va a haber muchas emociones. Será emocionante ver todo eso”.

Tome nota

Nueva Inglaterra (1-2) en Dallas (2-1)

Hoy, 2:25 p.m. / 14.1

Línea de apuestas: Vaqueros por 6 1/2, de acuerdo a FanDuel SportsBook

Contra la línea: Patriotas 1-2; Vaqueros 2-1

Récord en la serie: Vaqueros lideran 8-6

Último duelo: Vaqueros vencieron a Patriotas, 35-29, en TE el 17 de oct. de 2021, en Nueva Inglaterra

Semana pasada: Patriotas derrotaron a Jets 15-10; Vaqueros perdieron con Cardenales 28-16

Ofensiva de Patriotas: general (13), acarreo (14), pase (11), anotación (26)

Defensiva de Patriotas: general (5), acarreo (9), pase (5), anotación (9)

Ofensiva de Vaqueros: general (11), acarreo (8), pase (18), anotación (6)

Defensiva de Vaqueros: general (4), acarreo (25), pase (2), anotación (3)

El tackle izquierdo primer lugar y punto

Belichick no compara a los jugadores de diferentes épocas.

Así que, cuando comparó el atletismo del acosador del mariscal de los Vaqueros, Micah Parsons, con el del apoyador Lawrence Taylor, miembro del Salón de la Fama, durante una aparición en una radiodifusora en Boston en esta semana, rápidamente se mencionó en las redes sociales.

“Él es corpulento, un jugador de contacto físico que es muy atlético y rápido, parecido a Taylor. Es de ese tipo de atletas”, comentó Belichick en el programa de Greg Hill en WEEI.

Cuando le preguntaron un día después que comentara más acerca de las similitudes entre los dos jugadores, Belichick dejó en claro que sólo hay un Taylor. Belichick fue el entrenador de ese jugador que en ocho ocasiones participó en el Tazón de Profesionales durante 10 temporadas, de 1981 a 1990, cuando fue asistente de los Gigantes de Nueva York.

“Yo sólo diría que no pondría a nadie por encima de Lawrence Taylor y punto”, dijo Belichick. “Ahora, tal vez estoy prejuiciado, pero vi a ese jugador durante una década y él inclinó el campo a su favor durante una década. Así que, hasta que alguien haga eso –tomando en cuenta que hay muchos grandes jugadores y no le estoy quitando nada a nadie, pero personalmente, no voy a colocar a nadie sobre Lawrence Taylor. Todavía no”.

Revisando la línea

La pregunta más importante para Dallas es la salud de la línea ofensiva después que tres titulares fueron sacados del campo en el partido contra Arizona. ‘Mejorar’ podría ser la mejor descripción a mediados de semana.

Zack Martin, el guardia derecho que en seis ocasiones ha sido nombrado All-Pro, y el centro Tyler Biadasz tuvieron una práctica limitada este jueves después que no practicaron el miércoles. Martin se lesionó un tobillo hace dos semanas en contra de los Jets de Nueva York y Biadasz sufrió un esguince en un tendón durante la práctica de la semana pasada.

El tackle izquierdo Tyron Smith, que frecuentemente se ha lesionado y que fue agregado tardíamente al reporte de lesionados la semana pasada debido a un problema en la rodilla, estuvo fuera las dos primeras prácticas de esta semana. Smith estuvo activo pero no jugó en contra de los Jets.

La misma línea ofensiva veterana

El esquinero de los Vaqueros Stephon Gilmore causó impacto en los Patriotas durante sus cuatro temporadas con Nueva Inglaterra, ayudándolos a ganar un Super Bowl en el 2018 y ganando el premio del Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP en el 2019 antes de ser negociado con Carolina en el 2021.

Tres años después del último saque de Gilmore para los Patriotas, Belichick dijo que sigue viendo un jugador que ha causado impacto y que fue All-Pro en la temporada 2018-19.

“Steph se ve como siempre se ha visto”, dijo Belichick. “Es disruptivo y tiene destrezas realmente buenas con el balón. Tiene que ser cuidadoso al lanzar el balón a otros jugadores”.

Amablemente, Gilmore le restó importancia al enfrentamiento.

“Cada partido es personal”, comentó Gilmore, quien logró su trigésima intercepción en el partido inaugural y está con su quinto equipo en 12 temporadas después de ser negociado por Dallas durante la temporada baja con Indianapolis.

“Les tengo mucho respeto a esos jugadores, pero el domingo todo eso dejará de importar”.