Reciben Indios a Manzaneros

Con una espina clavada por la derrota del sábado anterior con Delicias, los Indios de Juárez buscarán que los Manzaneros de Camargo paguen los platos rotos cuando los enfrenten a partir de este jueves en la Semana 6 de la Liga Estatal de Beisbol Chihuahua 2022.

Jueves y viernes ambos equipos estarán frente a frente en el Estadio Juárez, y el sábado la serie se trasladará al Gran Estadio Cuauhtémoc. Los tres duelos darán inicio a las 7:30 pm.

Los Indios llegan a este duelo después de haber derrotado en dos partidos a los Faraones de Nuevo Casas Grandes y de haber perdido con Algodoneros de Delicias en la Semana 5.

Juárez mantiene el primer lugar del campeonato con 11 partidos ganados y cuatro perdidos, mientras que los Manzaneros caminan en la séptima posición con siete triunfos y ocho derrotas.

Kevín García, jugador menor de la tribu fronteriza, consideró que cumplida la mitad de la temporada, ésta ha sido muy buena para el equipo y espera que en las siguientes series sigan con los mismos resultados.

“Muy bien, muy sólido, creo que he tenido buenos turnos al bat, al igual como he tenido malos turnos, igual la defensiva creo que yo que el que no juega no comete errores, entonces dentro de lo malo lo bueno”, dijo el pelotero en relación con su desempeño sobre el diamante.

Sobre los resultados de la jornada anterior, García comentó que en Casas Grandes se vio a un equipo de Indios sólido al igual que aquí frente a Delicias, pero ese último juego se perdió por cuestiones técnicas que pasan en los partidos y en las que han trabajado para mejorar todas y cada una de ellas.

El lanzador Alex Vera, segundo en la rotación de los Indios, señaló que es importante estar en el primer lugar por la confianza que les genera, pero además porque “ésa es la tirada, porque nosotros somos un equipo que tiene que estar en primer lugar siempre”.

Liga Estatal de Beisbol

Semana 6

Jueves 16 y viernes 17 de junio

Cuauhtémoc en Ciudad Juárez

7:30 pm, Estadio Juárez

Sábado 18 de junio

Ciudad Juárez en Cuauhtémoc

7:30 pm, Gran Estadio Cuauhtémoc