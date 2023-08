Reciben Dorados a Rojos para el Juego 1

A un paso de la final se encuentran cuatro equipos, y este viernes inicia el camino hacia la serie final de la Liga Estatal de Beisbol, cuando den inicio las semifinales, entre Dorados de Chihuahua y Rojos de Jiménez, así como Indios de Juárez contra Algodoneros de Delicias.

De los cuatro mejores equipos de la ronda regular solo restan dos, que son Indios y Dorados, pero Rojos y Algodoneros llegan con serias intenciones de seguir ganando aún desfavorecidos.

Los Dorados tuvieron un complicado cierre de temporada, pero en playoffs cambiaron el “chip” y fueron el primer equipo que se clasificó a semifinales, tras barrer a los Manzaneros de Cuauhtémoc.

El equipo capitalino tiene su fortaleza en su bateo, una ofensiva muy oportuna, y también en su lanzador estelar Luis Iván Rodríguez, quien abrirá el juego de este viernes.

Sin embargo los Dorados adolecen en su pitcheo de relevo, pues han batallado para detener a las ofensivas contrarias cuando Rodríguez no está en la loma. En cuanto a su segundo abridor, Martín Urías ha sido inconsistente, pero cerró bien la campaña.

Los Rojos tienen una ofensiva poderosa, líder en cuadrangulares conectados en la temporada regular, incluyendo a Francisco Sánchez, con 11, aunque no anotaron tantas carreras, pues les faltó embasarse más.

El mejor pitcher de la temporada para los Rojos fue Julián Reyes, uno de los mejores de toda la liga en cuanto a números.

Los Indios de Juárez intentan regresar a la final por primera vez desde el 2019, cuando su verdugo fueron precisamente el equipo al que van a enfrentar este viernes, los Algodoneros de Delicias.

Juárez, que no es campeón desde el año 2000, tiene la que es la mejor ofensiva del estado, muy completa y con un line up en el que no parece haber descanso para los bateadores.

El pitcheo de los Indios fue inconsistente, pero pareció cerrar bien la temporada y la I Zona confía en comenzar bien la serie detrás del brazo de Jordan Suárez.

Delicias, actual tricampeón, parecía “desahuciado” a la mitad de la temporada, pero un equipo con mucho potencial, finalmente parece haberlo alcanzado, y su bateo que combina contacto con poder comenzó a funcionar.

Su pitcheo encabezado por Marco Tovar ya estaba probado, y era cuestión de ajustar algunas cuestiones para que los Algodonero regresaran a su nivel.

Las series son a ganar cuatro de siete juegos y darán comienzo en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.