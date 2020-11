Recibe Dallas al invicto Pittsburgh

Associated Press / Cooper Rush

Arlington, Texas.- Ben Roethlisberger llegará al partido de Pittsburgh en contra de su antiguo rival Dallas con casi 7 mil 500 pases en su carrera en la temporada regular.

Las dos opciones que tienen los Vaqueros para que sea su mariscal titular no tienen ni siquiera 10 entre ambos.

Esa es una de las razones principales por la que Dallas no es favorito en casa en 31 años, ahora que los invictos Acereros los visiten esta tarde.

“Uno tiene que seguir adelante, ya que siempre existe un camino para llegar a la victoria”, comentó Mike McCarthy, el entrenador de los Vaqueros. “Entiendo cuál es nuestro récord. Logramos mejorar en algunas áreas en nuestro último partido y necesitamos seguir avanzando con base en eso”.

Los Vaqueros (2-6) tendrán como titular al cuarto mariscal de la temporada después que concluyó la temporada del destacado Dak Prescott, debido a que se fracturó un tobillo, y Andy Dalton pasó de un protocolo a otro –de la conmoción cerebral al Covid-19‒.

Independientemente de cuál sea la opción de McCarthy, será la primera aparición como titular para Garrett Gilbert o Cooper Rush, justo como lo fue la semana pasada para el novato Ben DiNucci después que Dalton sufrió una conmoción cerebral.

DiNucci se vio abrumado en la derrota que tuvieron por marcador de 23-9 ante las Águilas, que McCarthy decidió que la experiencia de estar en la Liga para Gilbert y Rush fue una mejor apuesta en contra del favorito por casi dos anotaciones que darle a DiNucci otra oportunidad.

Gilbert fue seleccionado en el Draft del 2014 y ha lanzado sólo seis pases, ya que ha estado entrando y saliendo de la Liga. Rush realizó tres pases en tres ocasiones como relevo de Prescott antes de que fuera despedido durante la temporada baja después que los Vaqueros contrataron a Dalton, quien fue titular en Cincinnati durante nueve años.

Gilbert fue firmado al salir del equipo de práctica de Cleveland después de la horrible lesión que sufrió Prescott, y Rush volvió a ingresar al equipo después que Dalton fue lesionado hace dos semanas en contra de Washington.

Rush fue despedido por los Gigantes en el mes de septiembre.

“Obviamente, esta es una increíble oportunidad”, comentó Gilbert, el exmariscal de Texas cuya carrera colegial terminó en la cercana Universidad Mutualista del Sur. “Me gustaría que fuera bajo diferentes circunstancias. Obviamente, espero que Andy regrese tan pronto como sea posible y se recupere rápido, aunque estoy muy emocionado”.

“Creo que Cooper está en el mismo barco. Cualquiera de nosotros que sea el titular este domingo, vamos a sentirnos emocionados por la oportunidad. Vamos a prepararnos para ganar el partido, así que ambos lo estamos haciendo lo mejor que podemos”.

Roethlisberger, quien jugó todos excepto dos partidos del año pasado debido a que se sometió a una cirugía del codo, tiene a una orgullosa franquicia a punto de establecer un récord en el equipo con ocho victorias consecutivas al inicio de la temporada.

La otra ocasión en la que los Acereros tuvieron un récord de 7-0, ganaron el tercer título de Super Bowl al concluir la temporada de 1978 –la segunda de dos victorias de campeonato que lograron sobre los Vaqueros en los años 70‒.

Pittsburgh ha ganado tres partidos seguidos como visitantes, el primero de los tres en contra de equipos con un récord conjunto de 5-17-1, Cincinnati y Jacksonville son los siguientes.

Los tres contrincantes anteriores tuvieron una o ninguna derrota después de la semana 6, Cleveland, Tennessee y Baltimore. El último equipo en lograr esa hazaña fue Nueva Inglaterra que ganó el Super Bowl en el 2004.

“En las dos últimas semanas hemos tenido partidos agotadores”, dijo Roethlisberger. “Nos hemos sentido agotados durante la semana, por lo que ésta es uno de esos momentos en donde uno se enfoca mentalmente en la preparación en términos de cumplir con el tiempo y cosas como ésas. Cuando llegue el domingo, podremos estar todo lo cansado que quieran durante la semana, pero tendemos que seguir adelante y estar preparados para jugar”.

Cosas en contra

Los Vaqueros han perdido los tres partidos en los que no ha jugado Prescott, y no han realizado ninguna anotación en los dos últimos. Ahora enfrentarán a una defensa que encabeza la NFL con 30 capturas y ocupa el tercer lugar con 10 intercepciones.

“No sé cómo considerar ese discurso porrista”, dijo McCarthy. “Yo le hablo al equipo de una manera directa y honesta y con un alto nivel de emoción en nuestras reuniones de equipo”.

Detener a Zeke

La defensa del juego terrestre que ocupa el segundo lugar en la NFL se vio presionada en contra de los Cuervos, quienes acumularon 265 yardas por tierra, siendo el mayor número que los Acereros han permitido en dos décadas.

Tomlin permitió que los Acereros “se desangraran”, mientras que Baltimore controló el reloj durante largos períodos de tiempo en la victoria que tuvieron los Acereros por marcador de 28-24.

Es probable que los Vaqueros necesiten una destacada actuación de Ezekiel Elliott para tener la oportunidad de lograr esa derrota. Y Tomlin lo sabe.

“Él es un corredor de poder de elite y yo creo que el mejor en esa posición”, dijo Tomlin acera del dos veces campeón de acarreos que estuvo limitado en las dos prácticas más importantes de la semana debido a una lesión en un tendón.

Al mismo tiempo, los Acereros han sido efectivos en esta temporada cuando han enfrentado a corredores de alto perfil. Saquon Barkley, el astro de los Gigantes de Nueva York fue limitado a 6 yardas y 15 acarreos en el partido inaugural de la temporada, mientras que Derrick Henry de Tennessee sólo acumuló 75 yardas en una victoria sobre los Titanes, el mes pasado.

JuJu a la carga

Roethlisberger ha dejado en claro consistentemente que ha acudido a JuJu Smith Schuster cuando las cosas se ponen difíciles. Smith Schuster atrapó los ochos pases en la segunda mitad en contra de los Cuervos, incluyendo dos recepciones difíciles en la tercera oportunidad para anotar en las que recorrió las yardas suficientes para extender lo que se convirtió en jugadas para anotación.

“Las terceras oportunidades para anotar valen la pena”, dijo Smith Schuster. “Uno hace esas atrapadas cruciales para lograr las primeras oportunidades para anotar y mover las cosas. Es hacer el trabajo sucio y a mí me fascina hacerlo, me gustan esas atrapadas y correr por en medio del campo y no tener miedo a ser golpeado. He logrado atrapar esos balones”.

Pittsburgh (7-0) en Dallas (2-6)

Hoy, 2:25 p.m. / 4.1, FoxSports / 95.5 FM

Línea inicial: Acereros por 13 1/2

Récord vs línea: Acereros 6-1; Vaqueros 0-8

Récord en la serie: Vaqueros lideran 17-15

Último duelo: Vaqueros vencieron a Acereros 35-30, el 13 de nov. de 2016 en Pittsburgh

Semana pasada: Acereros derrotaron a Cuervos 28-24; Vaqueros perdieron con Águilas 23-9

Ranking AP PRO32: Acereros No. 1; Vaqueros No. 30

Ofensiva de Acereros: general (25), acarreo (16), pase (24)

Defensiva de Acereros: general (5), acarreo (5), pase (7)

Ofensiva de Vaqueros: general (7), acarreo (21), pase (1)

Defensiva de Vaqueros: general (24), acarreo (32), pase (8)