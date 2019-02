Rechazan varios jugadores de Patriotas visitar la Casa Blanca

Washington.- Mientras que durante mucho tiempo se volvió tradición anual que los equipos deportivos campeones visitaran la Casa Blanca, desde que el presidente Trump asumió el poder ha surgido una nueva: los atletas que después de ganar algún campeonato declaran que no harán el viaje, publicó The Washington Post.

Apenas acababa de caer el confeti sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra cuando varios integrantes del equipo, todos defensas, dijeron no desear ir a la Casa Blanca.

Trump no siempre ha sido muy afecto de los equipos campeones, sobre todo de los Warriors y de las Águilas de Filadelfia, pero ha presumido su amistad con el entrenador de los Patriotas Bill Belichick y con el dueño del equipo Robert Kraft. Además, el mariscal Tom Brady ha jugado golf con Trump y en el 2015 en su casillero se vio una cachucha con las iniciales de “Hagamos nuevamente grande a Estados Unidos” (MAGA, en inglés).

Pero después de la victoria del domingo sobre los Carneros, Devin McCounty no perdió tiempo para declarar el lunes que no acompañaría a los Patriotas a la Casa Blanca. Según la AP, su compañero de equipo y hermano gemelo Jason McCourtly dijo “no he pensado en ello, pero lo dudo mucho”.

El profundo Duron Harmon dijo el domingo a TMZ Sports, “no, en la Casa Blanca no me quieren”.

A juzgar por la historia reciente, a los tres jugadores de Nueva Inglaterra se les sumarán por lo menos varios compañeros más que declinarán hacer el viaje, si bien no todos por razones relacionadas con Trump.

Sin embargo, por el momento no hay dudas de que el presente año los Patriotas enviarán un contingente a la Casa Blanca, a diferencia de las Águilas, que derrotaron a Nueva Inglaterra en el Super Bowl 2018.