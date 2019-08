Rechazan pedido de patente

Boston.- Quedó decidido: Tom Seaver es ‘Tom Terrific’, no Tom Brady.

La Oficina de Patentes y Marcas Registradas rechazó la solicitud de Brady de asumir control del apodo el jueves, al dictaminar que el mismo “apunta única e inconfundiblemente a Tom Seaver”.

Dijo que darle a Brady una marca registrada con ‘Tom Terrific’ pudiera llevar a personas a concluir que el lanzador miembro del Salón de la Fama del Beisbol respalda ciertos productos, en lugar del mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Brady ha dicho que ni siquiera le gusta el apodo y que simplemente buscaba registrarlo para impedir que otros lo usasen sin permiso. Pero los fanáticos de Seaver acusaron a Brady de tratar de apropiarse de la identidad de su ídolo.

Brady tendrá que conformarse con apodos como TB12 y por supuesto G.O.A.T. –o ‘Greatest of All Time” (el Mejor de Todos los Tiempos).