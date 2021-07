Rechaza Simone Biles larga tradición de estoicismo en el deporte

Nueva York— Hace diez años, o incluso cinco, una atleta de la estatura de Simone Biles podría haber sido reacia a admitir que luchó con la presión, y mucho menos por haberse retirado en medio de una competencia olímpica.

"La gente podría haber etiquetado a un atleta como mentalmente débil", dijo el martes Hillary Cauthen, psicóloga deportiva clínica en Austin, Texas, horas después de que Biles, la mejor gimnasta de la historia, se retirara del evento por equipos femeninos en los Juegos de Tokio. y un día antes dijo que también se saltaría la competencia individual completa.

Pero un cambio en la aceptación cultural comenzó a tener lugar en 2015-16, cuando la N.C.A.A. creó una iniciativa de salud mental, dijo Cauthen. Justo antes de los Juegos de Verano de 2016 en Río de Janeiro, Michael Phelps, el atleta olímpico más condecorado de la historia, comenzó a hablar sobre su lucha con la depresión y los pensamientos suicidas. Desde entonces, los jugadores de la N.B.A., DeMar DeRozan y Kevin Love y la patinadora artística Gracie Gold, entre otros atletas, han hecho públicos que luchan contra la ansiedad y la depresión.

Aunque los psicólogos deportivos dicen que persiste un estigma sobre los atletas y la salud mental, y Biles seguramente estaba decepcionada de no haber estado a la altura de las enormes expectativas olímpicas, también fue ampliamente aceptada como la última atleta activa de élite que tuvo el coraje de reconocer su vulnerabilidad.

"Qué suspiro de alivio debe estar experimentando solo por ser real, por decir: '¿Sabes qué? No estoy bien'", dijo Cauthen, miembro de la junta ejecutiva de la Asociación de Psicología del Deporte Aplicada.

Sian L. Beilock, presidenta de Barnard College en Nueva York y científica cognitiva que estudia a atletas, empresarios y estudiantes y el por qué sucumben a la presión, dijo que es probable que Biles experimente una reacción violenta por no completar la competencia del equipo olímpico como sus compañeras de equipo, que lucharon para ganar una medalla de plata.

Pero Beilock dijo: “Aplaudo el hecho de que ella pudo comprobar que no estaba en el estado de ánimo adecuado y dar un paso atrás. Qué cosa tan difícil de hacer. Había mucha presión para continuar. Y fue capaz de encontrar la fuerza para decir: 'No, esto no está bien'".