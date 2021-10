Rechaza Edson Álvarez invitación de Salma Hayek

Ciudad de México— Edson Álvarez reveló que la actriz mexicana Salma Hayek le habló por teléfono para convencerlo de fichar por el Rennes, propuesta que el mexicano rechazó.

El mediocampista del Ajax comentó en entrevista al medio neerlandés The Telegraaf que lo sorprendió la llamada de su compatriota, cuyo esposo, Francois Pinault, es dueño del equipo galo.

"Me llamó una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para ir a Francia. Me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué", recordó Edson Álvarez.

"Es difícil rechazar una llamada así, pero no tuve dudas. Quiero jugar la Champions League contra equipos grandes. Tengo mucho que demostrar".

Si bien el futbolista no mencionó directamente el nombre de Salma Hayek, dio pistas muy concretas sobre su identidad.

"Es una actriz muy grande y famosa en todo el mundo por sus películas, una estrella de Hollywood. Es un ejemplo porque luchó como mexicana para llegar a donde está hoy".

Álvarez actualmente disputa su tercera temporada con el Ajax, equipo con el que espera renovar contrato próximamente.