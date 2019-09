Recargado con un título, Cruz Azul mide fuerzas con Pumas

Ciudad de México.- Luego de pasar tormentosas semanas con cambios que sacudieron sus estructuras, la calma volvió a Cruz Azul, que procurará tonificarse con el título de la Leagues Cup para recuperar terreno en el torneo Apertura mexicano.

La Máquina, que superó 2-1 a Tigres el miércoles para lograr su segundo título de este año, volteará de nuevo la cara al torneo local para medir fuerzas ante Pumas, por la décima fecha del torneo local.

Cruz Azul se consagró en Las Vegas un par de semanas después de despedir al entrenador portugués Pedro Caixinha, quien fue relevado por el uruguayo Dante Siboldi. El cambio fue tomado por los vicepresidentes del equipo y sin la aprobación del director deportivo Ricardo Peláez, quien renunció al cargo porque la dirigencia no fichó al argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed.

Decenas de aficionados acudieron a las afueras de las instalaciones del equipo a protestar por la salida de Peláez, quien había sido arquitecto de equipos campeones de liga con el América antes de llegar a Cruz Azul.

“Hay un gran trabajo previo de Caixinha, de Peláez, quienes hicieron un gran equipo y ahora me toca a mí darle continuidad”, dijo Siboldi, quien se estrenó con un empate ante el débil Veracruz, un resultado que dejó al equipo en una racha de cuatro partidos sin poder ganar. “Quiero ganar títulos como se lo habían propuesto ellos”.

Siboldi conduce una Máquina que con 11 unidades ocupa el 13er puesto de la clasificación, un decepcionante puesto para una institución que ha invertido 80 millones de dólares en fichajes en el último año.

Pero el vencer a Tigres, campeón de Liga actual y sumar un título más, aunque no sea el ansiado de liga que se ha negado desde el Invierno ‘97, podría ser el motor que inspire a la Máquina de regreso a los primeros puestos

“El título sirve de motivación para lo que viene, puede ser un gran envión para enfocarnos en la Liga, hemos tenido poco tiempo de trabajar y transmitir la idea a los jugadores pero poco a poco vamos llegándoles”, dijo Siboldi.

Aunque no vive una revolución interna como la de Cruz Azul, Pumas tampoco lo ha pasado bien y la presión va escalando para el entrenador español Míchel González, quien llegó con la idea de meter al equipo a la lucha por su primer título de Liga desde el Clausura 2011.

Míchel fue duramente criticado luego de empatar 1-1 ante América la semana pasada porque los universitarios jugaron con un hombre de más durante casi todo el encuentro y nunca mostraron ambición por conseguir una victoria.

Ese empate tiene a Pumas con 13 puntos en el noveno puesto de la clasificación.

“Nosotros no miramos a Cruz Azul como un equipo en problemas, sino como un gran equipo y así lo vamos a afrontar el domingo porque tiene jugadores de suficiente nivel para hacerte daño si te descuidad”, dijo el estratega español.

El encuentro se disputará el domingo a las 11 a.m. en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.