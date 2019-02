Reaparece Runaway Ghost en el Ft. Bliss Stakes

Runaway Ghost, ganador del Sunland Derby (Gr. III) en el 2018, regresa a las pistas esta tarde en el Ft. Bliss Stakes, con bolsa de 75 mil dólares, en el hipódromo de Sunland Park, mientras que Hustle Up es favorito en el Red Hedeman Mile, con bolsa de 85 mil dólares, que también se corre hoy.

El cartel lo complementa el Enchantress Stakes, con bolsa de 85 mil dólares.

El campeón Hustle Up, criado en Nuevo México, atraerá mucho apoyo para apostar en la 17ª edición del Red Hedeman Mile, con bolsa de 85 mil dólares (séptima carrera) hoy. El poderoso y rápido caballo de Todd Fincher es un ganador de stakes comprobado con una victoria de principio a fin en el Steve Prather Stakes de una milla y 70 yardas en Zia Park, el pasado 10 de diciembre.

Nunca fue amenazado y ganó por tres cuerpos. La primavera pasada, Hustle Up fue un ganador definitivo por siete y medio cuerpos de diferencia en el Copper Top Futurity en Sunland Park.

Fue el purasangre de dosañero criado en Nuevo México líder, con ganancias de más de 252 mil dólares.

El jockey líder Luis Contreras obtuvo la monta por primera vez. Hustle Up es el favorito 8-5de la línea de la mañana.

El ganador del Rio Grande Futurity, Sunscreen, sigue siendo un cerrador fuerte para el entrenador Casey Lambert. Hesa Prospector y Bring All Offers también se presentan como caballos de cuidado.

El Enchantress Stakes, con bolsa de 85 mil dólares (6ta carrera) también es parte de la triple jornada de stakes hoy. Julie Who, Shesa Goldigger y Precious Looker cada uno presenta un considerable talento y se encuentran entre los favoritos en una carrera abierta que se extiende una milla.

Runaway Ghost, hijo de cuatro años de Ghostzapper, hace su aparición de temporada en la quinta carrera en una distancia de seis furlongs contra corredores más viejos en la primera etapa de tres carreras de stakes hoy.