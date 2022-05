Reaparece Billy Álvarez, ex presidente de Cruz Azul

A unas horas del debut de Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2022, su ex presidente Guillermo Álvarez Cuevas reapareció.

En un video difundido en redes sociales, el ex jefe de La Cooperativa y club de futbol, comentó que pronto dará su versión de los hechos sobre lo ocurrido en la cementera y el motivo por el cual se alejó de ella.

"Por diversas circunstancias no he podido estar cerca y mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos", dice en parte del video.

Álvarez Cuevas actualmente está prófugo de la justicia, renunció a su cargo en julio de 2020 cuando fue acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Para agosto, la Interpol emitió una ficha roja para ser buscado en 195 países.

Billy Álvarez tuvo al club a su mando desde 1986. Actualmente el equipo está bajo la administración del Consejo de Administración y Vigilancia de La Cooperativa Cruz Azul, la cual presiden José Antonio Marín y Víctor Velázquez.

La Máquina disputa este jueves la Ida de Cuartos de Final ante Tigres en el Estadio Azteca