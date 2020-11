Reanudan Vaqueros rivalidad con Águilas

Agencias

Associated Press

Filadelfia.- Darius Slay se dio cuenta rápidamente lo mucho que les desagrada Dallas a los fanáticos de las Águilas, mucho antes de que ingresara al vestidor en esta semana y escuchara a sus compañeros de equipo decir “Ésta es la semana de los Vaqueros”.

“Entiendo lo grande que es eso”, comentó Slay. “Es como ganar el Super Bowl o morir. Todos se lo toman muy en serio. Entonces vamos a tener un partido muy reñido. Me siento muy emocionado por eso”.

Para Slay, un esquinero que ha participado tres veces en el Tazón de Profesionales, es la primera temporada que pasa con las Águilas después de estar siete con Detroit. Los Leones enfrentan a Chicago, Green Bay y Minnesota dos veces por temporada en el Norte de la Conferencia Nacional. Sin embargo, los partidos entre las Águilas y los Vaqueros son algo diferente.

“Yo creo que nosotros consideramos a todos los equipos como rivales”, dijo Slay. “Aunque aquí no les gusta nada que tenga que ver con los Vaqueros. Nada. Y eso es divertido. Me fascina eso”.

Slay tendrá una probada de esa feroz rivalidad hoy por la noche cuando las Águilas, que tienen un récord de 2-4-1, reciban a los Vaqueros, que tienen una marca de 2-5, en la batalla por el primer lugar en el problemático Este de la Conferencia Nacional.

El profundo Jalen Mills se enteró desde el primer día que pasó en Filadelfia lo mucho que los fanáticos desean derrotar a Dallas.

“Cuando salí a comer un sándwich de carne y queso y recordé que un fanático me dijo. ‘Oye, no me importa si pierden todos los partidos, mientras derroten dos veces a Dallas al año, con eso estaré satisfecho’”, dijo Mills.

Slay, Mills y el resto de la línea secundaria de Filadelfia podrían tener éxito en contra de uno de los mejores receptores de la Liga. Amari Cooper, CeeDee Lamb, Michael Gallup y Cedrick Wilson tienen en conjunto 122 atrapadas para mil 624 yardas y siete anotaciones.

“Ellos tienen muchos hacedores de jugadas en el exterior”, comentó Jim Schwartz, coordinador defensivo de las Águilas. “Éste no va a ser un partido en donde uno pueda quitar a un jugador y con eso podamos limitarlos. Así que, creo que es una parte importante de eso. Ellos son explosivos y productivos en todas las posiciones, y se va a necesitar el esfuerzo de todo el equipo”.

Sin embargo, es muy probable que este domingo por la noche atrapen pases del novato Ben DiNucci, quien fue seleccionado en la séptima ronda al egresar de James Madison. Dak Prescott estará fuera por el resto de la temporada y Andy Dalton se encuentra siguiendo el protocolo de las conmociones cerebrales.

“Él está poniendo todo lo que sea necesario para aprovechar esta oportunidad que podría tener frente a él”, comentó el entrenador Mike McCarthy de los Vaqueros al referirse a DiNucci. “He pasado por algunas situaciones de lesiones. Al final de cuentas, uno tiene que asegurarse de poder darle al equipo la oportunidad de ganar. No podemos restarle importancia a eso”.

Una sacudida defensiva

Los Vaqueros negociaron al ala defensivo Everson Griffen con Detroit y despidieron al tacle defensivo Dontari Poe y al corredor defensivo Daryl Worley en esta semana. Los tres eran agentes libres que se adicionaron a la defensa para prepararse para un cambio de esquema bajo la dirección del nuevo coordinador defensivo Mike Nolan.

La unidad ocupa el último lugar en la NFL en la defensa terrestre y anotaciones y ha permitido el mayor número de puntos en la historia de la franquicia.

La salida de Griffen debería dar lugar a más saques para Randy Gregory, que acaba de regresar después de su cuarta suspensión debido al abuso de sustancias, y para los jugadores más jóvenes como Dorance Armstrong y el novato Bradlee Anae,

El despido de Poe es una oportunidad para Justin Hamilton, quien recientemente fue promovido del equipo de práctica.

El regreso de Carson

Carson Wentz, el mariscal de las Águilas que logró que ese equipo se recuperara de un déficit de 12 puntos en los últimos seis minutos de la victoria que consiguieron por marcador de 22-21 sobre los Gigantes durante la semana pasada, lanzó un pase para anotación de 18 yardas hacia Boston Scott cuando restaban 40 segundos por jugar.

Encabezó la ofensiva para acumular 22 puntos en el cuarto período, quedando cortos de una conversión de 2 puntos en la derrota por marcador de 30-28 que tuvieron ante Baltimore en el partido anterior.

Las cifras de Wentz en el cuarto período son significativamente mejores que sus tres primeros períodos.

“Poder improvisar y salir de lo programado es una parte importante de lo que hago y lo que hacemos como equipo, y tal vez en dos minutos se puede hacer eso, pero no estoy seguro”, dijo Wentz. “Hay muchas grandes jugadas que hemos hecho en esos momentos”.

Ninguna marca en el siglo

El corredor de poder de Dallas, Ezekiel Elliott, no ha tenido un partido de 100 yardas en siete que ha jugado en esta temporada. El dos veces campeón de acarreos nunca había tenido más de dos partidos sin uno de ellos al inicio de la temporada.

Parte de la razón es que los Vaqueros quedaron rezagados por lo menos por dos anotaciones en todos, excepto en uno de sus partidos, incluyendo los dos que ganaron. La otra razón es que la línea ofensiva es caótica.

“Yo creo que es un poco de todo, aunque creo que regresar al juego terrestre es definitivamente algo de lo que tenemos que enfocarnos en esta semana”, comentó Elliott, quien tiene acumuladas 458 yardas y cinco anotaciones.

Los refuerzos vienen en camino

Dallas podría recibir ayuda en la línea ofensiva. Se espera que regresen el guardia derecho All-Pro Zack Martin, quien sufrió una conmoción cerebral, y el apoyador ofensivo Joe Looney, que se lesionó una rodilla. Filadelfia está esperando al receptor abierto novato Jalen Reagor, quien se lesionó el dedo pulgar y al apoyador ofensivo Jason Peters, que se lastimó el dedo gordo del pie.

Tome nota

Dallas (2-5) en Filadelfia (2-4-1)

Hoy, 6:20 p.m. / 9.1, ESPN

Línea inicial: Águilas por 7.5

Récord vs línea: Dallas 0-7; Filadelfia 2-5

Récord en la serie: Vaqueros lideran 69-53

Último duelo: Águilas derrotaron a Vaqueros 17-9 el 22 de dic. de 2019 en Filadelfia

Semana pasada: Vaqueros perdieron con Washington 25-3; Águilas derrotaron a Gigantes 22-21

Ranking AP PRO32: Vaqueros No. 29, Águilas No. 21

Ofensiva de Vaqueros: general (3), acarreo (24), pase (1)

Defensiva de Vaqueros: general (27), acarreo (32), pase (12)

Ofensiva de Águilas: general (25), acarreo (15), pase (24)

Defensiva de Águilas: general (12), acarreo (24), pase (7)