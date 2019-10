Reanudan Carrera Binacional

Luego de un año de no llevarse a cabo, el próximo sábado 16 de noviembre se realizará la cuarta edición de la Carrera Binacional ‘The U.S.-México Run International’, en la que se espera la participación de más de mil 200 pedestres.

Esta justa, que comenzó a celebrarse en 2015, por primera vez iniciará en El Paso, Texas y terminará en Ciudad Juárez, en la intersección de las calles 16 de Septiembre y Juárez, en el centro histórico.

Contrario a lo que se dio en las tres ediciones anteriores, en esta ocasión la meta de la carrera no estará en el puente internacional Paso del Norte (Santa Fe), en el límite entre México y Estados Unidos.

Respecto al recorrido, cinco de los 10 kilómetros se darán por las principales calles del centro de la vecina ciudad de El Paso, para continuar por la calle Stanton y cruzar por el puente (Lerdo) hacia Ciudad Juárez.

Ya de lado mexicano el recorrido ira por la Avenida Heroico Colegio Militar, 5 de Mayo, David Herrera hasta la Avenida Francisco Villa.

Se continuará por las diferentes vialidades de la zona centro, para concluir en la Plaza del Museo de la Revolución.

“El objetivo de esta carrera es demostrar y presentar la realidad de nuestra frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, como la región fronteriza más grande del mundo. Es una gran oportunidad para demostrar la hermandad que existe entre nuestras comunidades. Esta carrera es posible gracias a la estrecha colaboración entre todas las entidades y agencias de todos los niveles involucradas en ambos países”, comentó Mario Porras, director de Asuntos Binacionales.

La competencia comenzará en El Paso, Texas, enseguida de la oficina de Puentes Internacionales, a partir de las 8:00 de la mañana.

Se tiene confirmada la participación de corredores de la Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Tijuana, Mazatlán, la ciudad de Chihuahua. Así como de los Estados Unidos, principalmente de Chicago, California, Washington, Arizona, Arkansas y Texas, entre otros.

Los registros pueden hacerse en www.INTERNATIONAL10k.com. La cuota es de 25 dólares hasta el 13 de noviembre; el 14 y 15 de noviembre la inscripción tendrá un costo de 30 dólares.

Si no se solicitó el reembolso de la carrera de 2018, que no se llevó a cabo, la inscripción automáticamente se pasa para este 2019.