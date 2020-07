Realizarán pruebas del Rainbow Derby 72 tresañeros

Cortesía Ruidoso Downs

Setenta y dos caballos tresañeros, encabezados por los ganadores de stakes graduados Hotsempting, además de Uncle D y Love Is Everything V, tomarán parte este domingo en las pruebas para el Rainbow Derby (G1) de 440 yardas, en el hipódromo Ruidoso Downs.

Hotsempting, es hija del campeón Tempting Dash entrenada por Sergio Ibarra para los dueños Miguel Y. Gallegos y Mauricio Gallegos. La potra ha ganado sus tres aperturas esta temporada, y aumentará la distancia de carrera en relación a la victoria por un cuerpo que obtuvo como la favorita 3-5 en el Ruidoso Derby (G1) de 400 yardas y con bolsa de 887 mil dólares, el pasado 6 de junio.

Hotsempting partirá desde la posición número cinco, con Esgar Ramírez en la monta, en la última de un total de ocho pruebas.

El 24 de mayo, Uncle D hizo su debut en su temporada de tresañero con un segundo lugar en las pruebas para las 400 yardas del Ruidoso Derby. Producto de Corona Cartel, entrenado por Clint Crawford para el propietario Cavenaugh Quarter Horses LLC, Uncle D ganó tres de sus cuatro salidas durante la campaña 2019 en Ruidoso Downs, incluidas las 400 yardas del Rainbow Futurity, (G1) con bolsa de 1 millón de dólares, y las 440 yardas del All American Juvenile Stakes, con bolsa de 200 md.

Uncle D correrá en la segunda prueba del día desde la posición número dos con la monta de Cody Smith.

Love Is Everything V ganó tres stakes durante la temporada de primavera 2020 en Remington Park, incluido el Oklahoma Derby (G3) de 350 yardas y bolsa de 233 md en mayo. Hijo de One Valiant Hero, el caballo castrado es entrenado por Eddie D. Willis para el propietario James E. Sills.

Love Is Everything V fue sorteado para arrancar desde la sexta posición en la tercera prueba, bajo la monta de Jimmy Brooks.

Los 10 caballos más rápidos de las ocho pruebas de este domingo calificarán a la final del Rainbow Derby, con bolsa estimada de 500 mil dólares, que se correrá el 18 de julio.