Realizará Flores campamento en Los Mochis

El boxeador juarense Bryan ‘El Niño’ Flores iniciará un campamento de entrenamiento en Los Mochis, Sinaloa, bajo la mirada de su entrenador José Alfredo Caballero, de cara a su próximo compromiso, según dio a conocer la empresa Promociones del Pueblo por medio de sus redes sociales.

“Estoy listo, no he dejado de entrenar ni de correr, me gusta mantenerme en forma. Se vienen semanas de mucha exigencia”, declaró Flores, quien además como parte de su preparación será sparring del campeón Miguel Berchelt.

“Pero sabemos que todo ese trabajo y aprendizaje tarde o temprano tendrá su recompensa. Traeré para Ciudad Juárez ese campeonato del mundo”, agregó Bryan Flores.

El púgil juarense quiere entrar de lleno en la división de los pesos ligeros, por lo que no ha dejado de entrenar y así declararse en la mejor condición física para soportar las exigencias de su entrenador durante el mes que estarán concentrados en el campamento en el municipio de Ahome.

El pasado 21 de noviembre dentro de la cartelera de El Templo de TUDN, Flores noqueó en tres rounds a Jorge ‘Estruendo’ Sánchez, con lo cual sumó su victoria número 26 en el terreno profesional, 18 de ellas por la vía del cloroformo.

Aquél, fue un fin de semana de varios cambios para el juarense, pues estaba anunciado para intercambiar golpes con Emanuel ‘Pollo’ López, pero un día antes del pleito le notificaron que había un cambio de rival y que posiblemente se mediría al venezolano Carlos ‘Profeta’ Cárdenas, pero al final tuvo que medirse a Jorge Sánchez.

De 24 años, Flores el actual campeón Fecarbox de peso ligero, avalado por el CMB, y puede presumir de triunfos sobre el chileno Ramón Mascareña, el colombiano Dunis Liñán, el venezolano José Luis Marcano y el japonés Hirotsugu Yamamoto.