Realizan campamento

Con el objetivo de que niños y jóvenes conocieran y desarrollaran conceptos básicos del futbol, del 25 de noviembre al 2 de diciembre se llevó a cabo el Winter Soccer Camp 2019, organizado por la escuela Academies en los campos Central Soccer e impartido, como invitado especial, por David Aponte, director técnico de las Bravas FC Juárez y Héctor Torres.

“Me dieron muchos consejos que no los vas a ver en muchos lugares, me llevo de aquí el aprendizaje y lo demostraré en la cancha”, externó Kristopher Salas, futbolista en formación.

La idea de este campamento es adaptar ejercicios que suelen utilizarse en equipos profesionales para que los niños y jóvenes logren obtener una idea de cómo se trabaja profesionalmente, aunque con sus debidas limitaciones.

“Me sentí muy emocionado por saber cosas nuevas, cosas que necesita saber un jugador profesional y que no en todas las escuelas te enseñan”, expresó David Arvilla, otro de los futbolistas en formación que asistió al campamento.

Éste constó de seis días en los que se trabajaron fundamentos técnicos individuales con los asistentes al campamento, que fue una cifra aproximada de 28 jugadores de entre 10 y 15 años.

“Creo que mejoré el fildeo y el despeje con cabeza, antes no le pegaba con la cabeza al balón y ahora me animo más” comentó el mediocampista de Bravitos Kristopher Salas.

Además de las sesiones de entrenamiento, el campamento contó con equipo para neuroentrenamiento, de manera que los jugadores desarrollaran capacidades motrices y sesiones para tecnificación con balón.