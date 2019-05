Realiza autocrítica

Pasado el trago amargo de la derrota que tuvo en el Campeonato Mundial de Taekwondo que se celebró la semana anterior en Manchester, Inglaterra, asimilado el revés en su primera pelea, el artemarcialista juarense Carlos Rubén Navarro catalogó este resultado como uno de los peores que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva.

En su cuenta de Instagram el taekwondoín no se guardó nada y antepuso la autocrítica al resultado que en lo individual consiguió como parte de la Selección Nacional Mexicana que asistió a la justa mundialista.

“Y después de una temporada de puros oros, el Campeonato Mundial 2019 no pudo ser”, declaró Navarro Valdez.

El atleta fronterizo de 23 años de edad cayó en punto de oro, en su primer combate, ante Zaid Alhalawani de Jordania, con lo que se despidió de toda posibilidad de acceder al medallero.

“Siempre trato de der la mejor versión de mí, dentro y fuera del área de taekwondo; de hacer las cosas correctas y dar mi cien por ciento. Por eso es doloroso cuando las cosas no se reflejan, pero hay que seguir adelante”, expresó Carlos Rubén.

“Soy una persona muy estricta con sí mismo y por eso para mí fue, desafortunadamente, personalmente de mis peores resultados en mi carrera deportiva. Ni modo, sólo fue un día. A seguir adelante con actitud positiva”, añadió.

El pasado sábado 18 de mayo, pese al esfuerzo que puso sobre el tatami, al taekwondoín juarense no le alcanzó para mantenerse en competencia dentro de la división -63 kilogramos.

Navarro Valdez actuó en la cuarta jornada del Campeonato Mundial de la categoría adulto, para sumar su quinto evento mundialista.

“Estoy muy orgulloso de que mis compañeros tuvieron un excelente resultado para el equipo de México, cuatro medallas y tres quintos lugares. Arriba México, gran resultado para el país”, finalizó.

Dentro de los -63 kilos, Carlos Rubén registraba cuatro primeros lugares en igual número de competiciones en las que había participado antes del mundial, por lo que se esperaba que mantuviera el paso ganador.

El juarense obtuvo oro en el Abierto de República Dominicana, también en el Campeonato Nacional 2019, así como en el Abierto de San Juan, en Puerto Rico y en el Abierto de Bulgaria.

María Espinoza (plata), Briseida Acosta (bronce), Carlos Sansores (plata) y Brandon Plaza (plata) fueron quienes lograron treparse al podio en la justa mundialista en Europa.