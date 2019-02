Reajustan la ‘cortina’

Pittsburgh.- Le’Veon Bell es libre de tomar la decisión de irse, aunque Antonio Brown no puede hacerlo.

Los Acereros de Pittsburgh no tienen planes para llevar a cabo la transición y convertir a Bell en jugador de franquicia, lo cual permite que el destacado corredor puede ingresar al mercado abierto el próximo mes, cuando inicie la agencia libre.

Y aunque el equipo explorará la idea de mover a Brown, el gerente general Kevin Colbert hizo hincapié en que los Acereros no van a despedir al talentoso aunque polémico receptor, sólo para tranquilizarlo.

“De ninguna manera vamos a llevar a cabo una negociación o ningún tipo de movimiento que no sea benéfico para la organización de los Acereros de Pittsburgh”, comentó Colbert.

“No vamos retirar a Brown del mercado de las negociaciones y tampoco vamos a despedirlo”.

Brown empezó a hacer campaña abiertamente para encontrar un nuevo equipo después que Pittsburgh concluyó con un récord de 9-6-1, ya que se encontraba molesto por haber estado inactivo durante el último partido de la temporada regular en contra de Cincinnati, por lo que no le proporcionó al entrenador Mike Tomlin una actualización de su estado de salud después que Tomlin envió a casa a Brown durante una práctica, un par de días antes del partido, para que se atendiera una lesión.

Los Acereros ganaron pero no pudieron participar en los playoffs.

Brown ha pasado la mayor parte de los dos últimos meses haciendo comentarios en contra de la organización a través de las redes sociales, y aseguró que no regresaría, además de decir que el mariscal Ben Roethlisberger tenía “su propia mentalidad” y de cuestionar la integridad de Tomlin.

Aunque Colbert comentó que no cree que el comportamiento errático de Brown vaya a afectar el valor de su negociación y no descartó la posibilidad de que Brown regrese a Pittsburgh para jugar su décima temporada en el 2019.

El martes, Brown se reunió con Colbert, con el presidente del equipo Art Rooney II y con el vicepresidente Omar Khan en Florida para aclarar las cosas.

Aunque ambas partes estuvieron de acuerdo en “que el tratar de negociarlo tal vez sería la mejor opción”, posteriormente, Brown y Rooney posaron para una foto, un gesto que Colbert catalogó como un mayor indicio del carácter de Brown que el drama que lo ha rodeado en ocasiones durante su prolífico ascenso, de ser elegido en la sexta ronda del Draft a convertirse en el receptor abierto más productivo de su generación.

El equipo aún no ha llevado a cabo ninguna plática para negociar a Brown, quien ha sido el único jugador en la historia de la NFL que ha tenido seis temporadas consecutivas de por lo menos 100 recepciones.

Esa cifra será importante para la agencia libre que empezará el 13 de marzo, mientras que a Brown le deben un bono de alineación por 2.5 millones de dólares que se le entregará el 17 de marzo.

“Él considera que tendrá demanda y esperamos que también nosotros la tengamos y encontrar algo que pueda dejarnos satisfechos a todos”, dijo Colbert.

Lo que significa “que nos satisfaga” depende de los Acereros y no de Brown, quien junto con el agente Drew Rosenhaus se mantendrán en las negociaciones pero no se le dará la libertad para que decida por su cuenta.

Colbert rechazó proporcionar más detalles sobre lo que está buscando el equipo, señalando que podría ser la oportunidad de seleccionar en el Draft o un jugador establecido, o tal vez una combinación de las dos opciones.