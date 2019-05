Readmiten a Urías

Los Angeles.- El pitcher de los Dodgers Julio Urías fue readmitido ayer por las Grandes Ligas, que lo habían suspendido en forma provisional.

Urías estuvo suspendido mientras las Grandes Ligas lo investigaban por su arresto el 13 de mayo como parte de una investigación de un caso menor de violencia doméstica. Sin dar más detalles, la Policía informó que el zurdo mexicano fue detenido en un estacionamiento de un centro comercial de Los Angeles.

Urías habló con sus compañeros durante unos cinco minutos en el clubhouse antes del primer encuentro de la serie en Tampa Bay. El manager Dave Roberts y el presidente de operaciones deportivas Andrew Friedman estuvieron presentes en la reunión.

“Creo que su comportamiento muestra que él está feliz por volver. Se encuentra ansioso por dejar todo esto atrás”, comentó Roberts. “Sé que está emocionado simplemente por volver a jugar beisbol. Evidentemente, después de todo lo que ha pasado en su vida, lo tenemos acá de vuelta y nos enfocamos en el beisbol cuando esté en el parque, y simplemente le daremos el apoyo que necesite en este momento”.

La suspensión administrativa tomó siete días como se anunció inicialmente. En previas investigaciones de MLB, los ejecutivos y el Sindicato de Jugadores aceptaron extender suspensiones mientras proseguían las investigaciones.

“Ellos siguen un proceso extremadamente cuidadoso y después toman la decisión de readmitirlo”, dijo Friedman. “Es difícil para nosotros dar muchos detalles ahora, pero algo que sí sabemos es que ellos no suelen readmitir a alguien después de sólo siete días, así que eso nos dice mucho. Ojalá que sepamos más en el próximo par de semanas”.

Grandes Ligas y el Sindicato acordaron una reglamentación por violencia doméstica en 2015, otorgándole al comisionado la facultad de investigar e imponer sanciones.

Urías, de 22 años y nacido en Culiacán, inició la temporada en la rotación de abridores pero pasó al bullpen cuando Clayton Kershaw salió de la lista de lesionados.

Roberts no descartó la posibilidad de que Urías lance hoy en el último juego de la serie ante los Rays. Indicó que el club “ciertamente espera que él sea un factor en la serie ante Pittsburgh”, que comienza el viernes por la noche.



Atléticos 5, Indios 3

Cleveland.- El emergente Mark Canha sacudió un jonrón de dos carreras en la tercera entrada para agravar el mal momento del abridor Trevor Bauer, y los Atléticos de Oakland obtuvieron su quinta victoria al hilo tras derrotar 5-3 a los Indios de Cleveland.

Canha sustituyó al toletero lesionado Khris Davis y castigó a Bauer (4-3), que trabajó seis capítulos a pesar de su descontrol inicial. El lanzador derecho no conoce el triunfo desde el 30 de abril y su desempeño ha suscitado preocupaciones.

Los Indios esperaban más de Bauer mientras se recuperan sus abridores lesionados Corey Kluber y Mike Clevinger.

Bauer concedió cuatro bases por bolas y tres imparables, y ponchó a cinco en 123 lanzamientos, su cifra más alta en la campaña.

El relevista de Oakland, Liam Hendricks (2-0), lanzó dos entradas sin anotación. Blake Treinen, el cuarto relevista de los Atléticos, trabajó la novena para su noveno salvamento en 11 oportunidades.



Yanquis 11, Orioles 4

Baltimore.- Clint Frazier pegó dos cuadrangulares y logró la mejor estadística de su carrera con cinco remolcadas, para que los Yanquis de Nueva York continuaran vapuleando al pitcheo de los Orioles de Baltimore y se impusieran por una paliza de 11-4.

El dominicano Gary Sánchez contribuyó a la causa de los Yanquis con un vuelacercas de tres carreras. Puso en marcha el ataque, al conseguir su segundo bambinazo de tres vueltas en dos noches, antes de que David Hess (1-6) pudiera sacar un out.

Sánchez ha logrado ocho de sus 14 jonrones ante los Orioles.

Tanto bateo facilitó la labor del dominicano Domingo Germán (9-1), quien ganó su sexta apertura consecutiva y se afianzó como el pitcher con más victorias durante la campaña en las Mayores. El derecho laboró sólo cinco episodios y se marchó con una ventaja de 9-3.

David Hale resolvió los cuatro innings restantes para aportar su primer salvamento desde 2010, cuando estaba en la Clase A.