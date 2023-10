Rayados es el equipo más grande: Antonio Mohamed

"Los equipos son grandes por su historia. Después lo decidirá la afición, la gente, no sé de qué manera se puede comprobar eso. Pero lo que sí es que, institucionalmente, de los equipos en los que me tocó trabajar, es el más grande de México, tanto en infraestructura, seriedad, me parece a mi que es el más grande. Después lo otro me parece que se basa más por la historia", declaró el "Turco" en conferencia de prensa.

El actual entrenador de Pumas confesó que en la escuadra regiomontana es el lugar en donde más feliz ha sido dentro del futbol mexicano.

"Es un partido especial porque ahí es donde fui más feliz, pero hoy somos rivales por 90 minutos y quiero ganar, eso está clarísimo, necesitamos ganar nosotros", señaló.

Además, el "Turco" fue claro al decir que el conjunto de CU no podía llegar al partido del domingo como favorito ante Rayados, por la calidad del plantel dirigido por Fernando "Tano" Ortiz.

"Es imposible eso ¿Cómo vas a ser favorito contra la plantilla más cara del futbol mexicano? Es imposible. Ahora, que después nosotros a partir del esfuerzo podamos equilibrar es otra cosa, pero no, los favoritos son ellos", dijo el argentino.

"Nosotros vamos a competir desde nuestro lugar, intentaremos ganar el partido con nuestras armas, pero si hay un favorito es Monterrey. Será un partido disputado, pero en los papeles, y cuando uno ve la situación cuando inicia el torneo es el favorito Monterrey. Después si equiparamos las cosas dependerá del trabajo", agregó.

Mohamed recibirá a su ex equipo este domingo en CU, dentro de la Fecha 13 del Apertura 2023.