Rayados, cerca de tener nuevo delantero: Brandon Vázquez

Monterrey, México.- Los Rayados están cerca de anunciar el fichaje del delantero mexicoamericano Brandon Vázquez, cuyo último equipo es el FC Cincinnati de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Con 25 años de edad, Vázquez ya ha sido seleccionado nacional del combinado de "Las Barras y Las Estrellas", tanto en categorías menores como en la Mayor.

Nació en Chula Vista, California, pero es hijo de mexicanos, por lo que en la Liga MX no contaría como No Formado en México, además de que también jugó en Sub 17 y Sub 20 con Xolos de Tijuana y en Copa MX.

"El tema con él ya está muy avanzado", informó una fuente del club, el cual pudiera a la brevedad hacer oficial el fichaje.

Recorrido norteamericano

Inició su andar profesional en las filiales de Xolos, pero ahí sólo alcanzó a jugar Copa MX con el primer equipo, por lo que su carrera en Primera División se ha dado totalmente en Estados Unidos con los equipos de Cincinnati y Atlanta United.

En el 2022 tuvo su mejor rendimiento goleador con 19 goles en la Temporada de ese año en la MLS, aunque en la de este año marcó sólo 9, ocupando la posición 31.

A nivel selección mayor de Estados Unidos tuvo su debut este año y jugó la Copa Oro, a la que ese país mandó un equipo alternativo. Metió tres goles en dicha justa.

En la pasada Leagues Cup anotó 5 goles, 3 de ellos a las Chivas del Guadalajara.

Sus goles en duelos oficiales en torneos de Primera División

Equipo / Goles

FC Cincinnati / 42

Atlanta United / 9