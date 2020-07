Ratification, con mejor tiempo en pruebas del Rainbow Oaks

Jake Rogers / Ruidoso Downs

Ratification encabeza a las 10 potras calificadas para la final del Rainbow Oaks, luego de haber sido la más rápida en las cuatro pruebas que se realizaron el domingo. Fernweh, ganadora del Ruidoso Futurity en el 2019, ganó la cuarta prueba con el tiempo suficiente para también meterse a dicha final.

Ratification, hija de Apollitical Jess y de Shesa First Ratify de First Down Dash, calificó con un tiempo rápido de :21.293 segundos. Propiedad de Bobby Cox, es entrenada por John Buchanan y llevó en la monta a Francisco Calderón.

Fernweh, ganadora del Ruidoso Futurity 2019, dio un espectáculo en la cuarta y última prueba con un desempeño dominante. Con un comienzo casi perfecto, la potra alazana corrió en línea recta por la pista para cruzar la meta dos cabezas por delante del segundo clasificado y atrapó el segundo tiempo de calificación más rápido con :21.350.

La potra aún invicta es propiedad de Carry ‘Rusty’ Allred y es producto de Favorite Cartel y Jess a Lil Bit More por Mr Jess Perry. Ricky Ramírez, quien ha guiado a Fernweh a todas las victorias anteriores, estuvo en la monta del domingo.

El resto de los calificados al Rainbow Oaks son Southern Wagon (:21.393), Valiant Astica (:21.540), Kieva (:21.583), Why (:21.619), Rocket Seis (:21.653), Jess Find Me (:21.679), Little Miss Sashay (:21.702), y Bv Sheslikethewind (:21.705).

La final del Rainbow Oaks se disputará el sábado 18 de julio en una distancia de 440 yardas y con una bolsa de 350 mil dólares.

Las carreras se reanudarán el viernes, sábado y domingo en Ruidoso Downs con pruebas para el Zia Quarter Horse Futurity y Derby para caballos criados en Nuevo México. La cartelera del viernes presenta 11 pruebas del futurity y la del sábado cinco pruebas del Derby.