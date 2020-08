Ratificar marca no afectará: Julio Salazar

Cortesía

Chihuahua‒ El anuncio de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) acerca de la ratificación de marcas olímpicas para los marchistas, no cambia los planes del chihuahuense Julio César Salazar.

Al inicio de esta semana, el presidente de la FMAA, Antonio Lozano, informó que los marchistas ya tenían su marca olímpica, deberán ratificarla para poder ir a los Juegos de Tokio 2020.

“No creo que me afecte”, dijo Salazar Enríquez, quien participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. “Yo de todas formas no me iba a conformar con la marca que ya tenía, porque la competencia está dura y otros van a tratar de alcanzar marca, entonces ya teníamos planeado mejorar ese tiempo en las próximas competencias”.

El atleta de 27 años tampoco considera que esta medida le dé más presión.

“Yo creo que es al contrario, me motiva y me empuja a ser mejor, a llegar más alto, entonces, no pienso que me afecte negativamente, es bueno que consigamos mejores marcas y subamos nuestro nivel”, comentó.

De tal manera, Salazar ya espera el inicio de las competencias y, sobre todo, la calendarización oficial para planear su itinerario rumbo a confirmar su lugar en Tokio 2020.

“En este momento apenas estamos tratando de recuperar la forma deportiva, aunque realmente nunca paramos de entrenar, pero sí hay que ponernos a tono. Para mí la temporada ya formal va a iniciar en cuanto sepamos las fechas de los eventos y decidamos a cuáles vamos a ir”, indicó.

Adelantó que buscará eventos en Europa, mayormente: “hay varias competencias importantes en las cuales podemos ratificar la marca y hasta mejorarla, estarán las de Eslovaquia y República Checa principalmente, pero falta ver lo de las fechas”.

En cuanto al señalamiento de Lozano con respecto a la técnica, Salazar no parece que se verá afectado, pues nunca ha sido descalificado en eventos internacionales.